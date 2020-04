El Japó declara emergència sanitària però sense confinament obligatori

Després de setmanes de demandes de la comunitat científica, el primer ministre japonès, Shinzo Abe, ha anunciat la intenció de declarar l'estat d'alerta sanitària a set prefectures per fer front a l'augment de casos de covid-19 que s'han diagnosticat en els últims dies. La mesura tindrà validesa durant un mes i autoritza les autoritats locals a demanar a la ciutadania que es quedi a casa i surti només si és indispensable per anar a treballar o per emergències mèdiques, de la mateixa manera que anima les empreses a tancar portes. No obstant això, la legislació no permet el confinament obligatori, tal com s'ha decretat a Europa, ni tampoc penalitzar qui decideixi anar pels carrers.

El govern de Shinzo Abe està prenent les mesures per frenar el coronavirus amb força retard en comparació amb altres països. Ho va fer quan entrat el mes de març va accedir a ajornar fins al 2021 els Jocs Olímpics previstos per a l'estiu, sobrepassat per la realitat de les baixes de delegacions esportives i de la incredulitat d'esportistes i del mateix COI que es pogués complir el calendari. I ho ha fet ara a l'hora d'activar l'estat d'alerta sanitària, d'emergència, que tot i que de manera limitada atorga a les autoritats locals més competències per actuar, en cap cas els permet ordenar una quarantena general. Per contra, les prefectures –la divisió territorial japonesa– disposaran del marc legal necessari per requisar medicaments i equipament hospitalari i fins i tot per nacionalitzar temporalment terrenys i edificis particulars per destinar-los a la cura dels malalts.

Poc teletreball

L'alerta s'estableix només en set de les prefectures més castigades per la covid-19, entre elles la de la capital, Tòquio, i la d'Osaka. "En el cas del Japó no hi ha cap confinament ni en tenim cap necessitat, segons els experts", ha explicat el primer ministre Abe abans d'entrar en una reunió per analitzar la qüestió. Des de fa setmanes la governadora de Tòquio,Yuriko Koike, havia demanat que els residents de la capital no sortissin de casa durant els caps de setmana per intentar contenir la infecció, però davant de les imatges de carrers plens va decidir tancar els parcs municipals. Dades oficials assenyalen que en l'última setmana menys del 10% de les empreses aplicava el teletreball, mentre que la xarxa de metro va disminuir un 30% els seus passatgers habituals en hora punta.

Per això, tot i que l'alerta sanitària no preveu ni l'obligatorietat de confinament ni les sancions, es busca transmetre una sensació de gravetat per conscienciar una societat que fins ara no ha tingut la sensació dels perills de la pandèmia, i s'espera que a partir d'ara el gruix de la població assumeixi les recomanacions com a obligacions a complir.

Augment de casos a Tòquio

Abe ha estat evitant prendre mesures contundents per evitar l'impacte en l'economia, malgrat que des de fa setmanes ha rebut la petició de sanitaris i científics, i finalment ha cedit a la pressió arran de l'augment de casos positius dels últims dies que s'han declarat a Tòquio, on es concentra gairebé un terç dels 3.700 confirmats a tot el país, sense comptar els diagnosticats al creuer Diamond Princess quan la infecció gairebé no havia sortit de la Xina.

La situació a la capital és greu, i segons denuncien treballadors sanitaris a l'agència Reuters els hospitals estan arribant a un grau de saturació en què gairebé ja no queden llits lliures per tractar els nous malalts. A l’Hospital General Eiju, situat al centre de Tòquio, han hagut de penjar el cartell de tancat fins a nou avís perquè almenys 44 dels seus metges i infermeres estan ingressats i totes les unitats estan ocupades per pacients de la covid-19. Com passa en altres parts del món, els professionals es queixen de falta de material de protecció i d'equipament mèdic.

Sense proves diagnòstiques

Tampoc no hi ha prou dispositius per al diagnòstic ràpid i de moment només s'han pogut fer unes 40.000 proves, un 10% de les 443.000 que s'han fet a Corea del Sud, segons el balanç de la Universitat d'Oxford. Aquesta mancança ha fet que no s'hagi pogut fer un bon seguiment dels casos sospitosos i asimptomàtics, que sense cap altra opció han continuat fent vida normal a casa.

A mesura que han anat augmentant els casos positius i a causa de la saturació dels hospitals, els malalts han hagut d'esperar un llit a casa o a les urgències dels hospitals, fet que ha facilitat que la infecció s'escampés. Des d'aquesta setmana els pacients amb símptomes lleus es traslladen a hotels i altres establiments per evitar més contagis.