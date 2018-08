Un llegat que el temps ha millorat

Kofi Annan succeí Butros Gali a la secretaria general de l’ONU amb el suport dels Estats Units, que van vetar la reelecció de l’egipci. Es repetia continent, Àfrica, i Annan va ser el primer negre en el càrrec. Era un home de l’organització, amb un important bagatge en finances, operacions de pau i com a representant especial a Iugoslàvia. Amb ell va tornar la normalitat estadística, que implica repetir mandats. Durant el seu mandat les Nacions Unides van rebre el Nobel de la pau, i ell també a títol personal, per la tasca de promoció de la pau. El temps ha fet que millori la percepció del seu llegat, atesa la mediocritat dels mandats posteriors de Ban Ki-moon. Destaquen la revisió de les operacions de pau, la lluita contra la sida, els Objectius del Mil·lenni, l’interès per fomentar l’alineament de les empreses amb les Nacions Unides i, també, la valentia de manifestar públicament el 2003 el seu rebuig a la intervenció a l’Iraq, que qualificà del que era: il·legal.