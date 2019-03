L'autor de la massacre de Nova Zelanda fa amb la mà un gest supremacista davant el tribunal

Brenton Tarrant, l'australià de 28 anys que va obrir foc contra dues mesquites de Nova Zelanda ahir, ha comparegut aquest dissabte davant el tribunal de Christchurch, la ciutat neozelandesa on va tenir lloc la massacre. En el moment d'entrar a la sala el detingut ha fet amb la mà un gest típic dels grups supremacistes blancs: ha ajuntat els dits gros i índex. L'home està imputat per assassinat, i haurà de comparèixer davant el Tribunal Suprem el 5 d'abril. A l'atac fins a 49 persones van morir i 48 més van resultar ferides, algunes de gravetat.

L'acusat ha comparegut davant el tribunal emmanillat, amb grillons als turmells i vestit amb l'uniforme blanc característic dels reclusos a Nova Zelanda. No ha volgut parlar, però sí que ha fet el provocador gest supremacista amb la mà. La policia ha restringit al públic l'entrada al tribunal, però la premsa hi ha tingut accés.

Tarrant va ser detingut 36 minuts després que els serveis d'emergència rebessin la primera trucada d'emergència, segons ha informat aquest dissabte la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern. "Al seu vehicle hi havia dues armes de foc més, que l'acusat tenia intenció de fer servir per continuar amb l'atac", ha explicat la mandatària. L'agressor va aconseguir una llicència d'armes el novembre del 2017, i posseïa fins a cinc armes, entre les quals dues semiautomàtiques d'estil militar que va utilitzar per cometre la matança.

La primera ministra neozelandesa també ha destacat que la investigació continua, tot i que la policia creu que l'acusat és l'única persona implicada en l'atac. Amb tot, no es descarta cap hipòtesi.

Un altre home va ser detingut aquest divendres a Christchurch perquè portava una arma al cotxe, però després va ser posat en llibertat sense càrrecs. Així mateix, la policia va arrestar una parella en un control de carretera. El comissionat de la policia de Christchurch, Michael Bush, ha informat que s'està investigant si algun dels dos membres de la parella està implicat en l'atac.

La policia australiana està investigant també les possibles connexions de l'atacant a la ciutat de Grafton, a l'estat australià de Nova Gal·les del Sud, on va créixer. Tant les autoritats australianes com les neozelandeses intenten aclarir per què l'acusat no figurava en cap llista de presumptes terroristes, malgrat que suposadament va planificar l'atac durant anys.

Tarrant ha reconegut que participa assíduament en xarxes digitals d'extrema dreta i, de fet, va retransmetre en directe la massacre a través de Facebook Live. La policia australiana ha informat que ha parlat amb la família del detingut, que es va posar en contacte amb els agents al veure a les notícies la informació de l'atac.