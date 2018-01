Més de 50 milions de nens necessiten ajuda humanitària

"Els militars van envoltar el nostre poble. Colpejaven la gent i cremaven les cases. Els soldats disparaven a tothom que intentava fugir. Agafaven els caps decapitats pels cabells. A mi em van disparar quan pujava les escales". Amb només 15 anys, en Mohammad Faisal ha experimentat un horror que molts no poden arribar ni a imaginar.

L'atac de l'exèrcit birmà al seu poble rohingya el va deixar sense braç i sense família. Tenia set germans. Avui viu al camp de refugiats Cox's Basar de Bangladesh. I és que el 58% dels prop 655.000 rohingyes que han fugit de Birmània per la persecució militar són menors d'edat.

Aquesta crisi, sobrevinguda l'agost de 2017 i que encara dura, va ser un dels motius que van portar Unicef a elevar la seva crida a finals de 2017, junt amb el brot de còlera i la fam al Iemen, la violència a la República Democràtica del Congo i a Nigèria, i les sequeres que han desfermat la fam a Sudan del Sud i Somàlia. Avui, un de cada quatre nens del món viu en un país en situació d'emergència, segons l'Unicef.

540x306 Nens bebent aigua en un camp d'Unicef a Nigèria. / Unicef Nens bebent aigua en un camp d'Unicef a Nigèria. / Unicef

Si l'agència de l'ONU per a la infància havia arrencat l'any demanant 2.711 milions d'euros per atendre 48 milions de nens, els esdeveniments de finals de 2017 van fer que elevés la crida a 3.058 milions per atendre 60 milions de nens. Però els ajuts recaptats no van arribar a cobrir les necessitats: a la República Democràtica del Congo i Sudan, per exemple, més de la meitat dels fons demanats no van arribar.

Els fons recaptats per als infants que encara viuen dins de Síria, un país que porta set anys en guerra, van cobrir només el 61% del que Unicef havia demanat. En el cas dels camps de refugiats sirians als països veïns com Turquia, Líban, Jordània, Iraq i Egipte, els fons van cobrir el 71% de la crida. La situació va ser pitjor al Iemen, on el 44% dels fons demanats no van arribar.

Per aquest 2018, Unicef demana 2.905 milions d'euros (200 més dels que demanava a principis de l'any passat) per atendre 48 milions de nens que necessitaran ajuda humanitària a 51 països. Tot i així, fonts del comitè espanyol d'Unicef asseguren que els infants necessitats d'ajuda humanitària al món són en realitat 85 milions, molts més dels que l'agència pot arribar a cobrir encara que recaptés tot el que demana.

540x306 Abdulghani, de 9 anys, i el seu germà Hassan, de 6, omplen garrafes d'aigua als carrers d'Alep, a Síria. / Unicef Abdulghani, de 9 anys, i el seu germà Hassan, de 6, omplen garrafes d'aigua als carrers d'Alep, a Síria. / Unicef

Dos terços de les necessitats que Unicef intentarà cobrir es concentren encara a la guerra de Síria. L'agència de l'ONU calcula que faran falta 768 milions d'euros per als nens sirians que viuen en camps de refugiats als països veïns de Turquia, Líban, Jordània, l'Iraq i Egipte; i uns 270 milions més per als que encara viuen dins de Síria. La meitat dels 11 milions de refugiats i desplaçats interns sirians són nens.

Per al Iemen, on hi ha ja més de 2,2 milions de nens amb desnutrició severa a causa de la fam que ha imposat la guerra i els efectes devastadors del brot de còlera, Unicef demana 271 milions d'euros per aquest 2018.

"La meva ciutat està destruïda, i la major part dels meus amics han sigut assassinats", explicava a Unicef l'Adel, de 12 anys. Diu que la vida al Iemen "era perfecta" fins que va esclatar el conflicte l'any 2015. En total, uns 11 milions de nens necessiten ajuda humanitària en aquest país, tots els que hi viuen.

540x306 Un metge mesura el braç d'una criatura amb desnutrició severa a Saná, la capital del Iemen. / Unicef Un metge mesura el braç d'una criatura amb desnutrició severa a Saná, la capital del Iemen. / Unicef

A la República Democràtica del Congo hi ha també 2 milions de nens amb malnutrició aguda greu, cosa que representa el 12% del total de nens en aquesta condició arreu del món. La violència en aquest païs ha obligat a fugir de casa 1,7 milions de persones, sobretot a la regió de Kasai, i Unicef calcula que necessitarà 216 milions d'euros per al seu programa en aquest país.

A Sudan del Sud, quatre milions de nens s'enfronten a la fam, les malalties i el reclutament forçós per part dels grups armats. El conflicte fa ja quatre anys que hi dura, agreujant la ja precària situació econòmica i la falta d'aigua de la població. La greu sequera que afecta la zona ja des del 2016 manté també més de 700.000 nens greument malnodrits als països veïns d'Etiòpia, Kènia i Somàlia.