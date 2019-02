La militància del M5E vota en referèndum si Salvini ha de ser jutjat

La sobrecàrrega de la xarxa està complicant la consulta online que el Moviment 5 Estrelles (M5E) ha convocat aquest dilluns perquè la seva militància decideixi si permeten l'obertura del judici contra el vicepresident i ministre de l'Interior, Matteo Salvini. El resultat de l'enquesta pot suposar un fort revés al govern de coalició que els de Luigi Di Maio formen amb la xenòfoba Lliga.

Salvini ja ha afirmat que està "tranquil", mentre que des de la seva Lliga han advertit que una victòria de l'opció contrària al vicepresident suposaria una crisi al govern, ja que es llegiria que les bases del M5E desaproven la gestió de la fórmula dels dos partits a l'executiu de Roma i, per tant, ja no hi creuen. Di Maio ha confirmat que acatarà el resultat, sigui quin sigui, fins a defensar-lo en el pròxim debat que es farà al Senat sobre aquesta qüestió.

La fiscalia de Catània, a Sicília, investiga els presumptes delictes de segrest, detenció il·legal i abús de poder quan Salvini va negar que un vaixell amb 137 persones que havia rescatat d'un naufragi a prop de Líbia pogués atracar en un port italià i el va deixar durant dies a alta mar.

De moment, l'èxit de la convocatòria ha provocat que Rosseau, la tradicional plataforma virtual de consultes del M5E, hagi quedat saturada, i el termini de votacions s'ha hagut d'allargar unes hores, fins a les 21.30 d'aquesta nit.

Si la militància aposta per castigar Salvini, afeblirà el govern de coalició que últimament ha patit moments de tensió arran del desacord entre els socis sobre la necessitat de construir un nou túnel de ferrocarril alpí entre França i Itàlia.