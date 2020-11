Moderna demanarà avui l'autorització d'emergència de la seva vacuna a la UE i els EUA

La companyia nord-americana Moderna ha anunciat que té intenció de demanar, aquest dilluns mateix, una autorització d'emergència per a l'ús de la seva vacuna contra el covid-19 tant a la Unió Europea com als Estats Units. Ho farà després que els resultats definitius del seu estudi situïn el nivell d'efectivitat de la vacuna al 94,1%, unes dècimes per sota del 94,5% que havia anunciat fa dues setmanes, a partir de resultats provisionals. Segons informa Reuters, però, l'índex d'efectivitat de la vacuna arriba al 100%, pel que fa a la prevenció de casos greus de covid-19. El director executiu de la companyia, Stéphane Bancel, ha dit al New York Times que, si el procés de validació del prototip és ràpid, la vacunació podria començar el 21 de desembre

En un comunicat, Moderna explica que l'estudi de fase 3 de la seva vacuna ha comptat amb 30.000 participants. 196 van contraure el covid-19, però la gran majoria d'aquests (185) havien rebut un placebo, mentre que només 11 havien estat vacunats. Entre els infectats va haver-hi 30 casos greus i un mort, però tots formaven part del grup que havia rebut placebo, per la qual cosa es considera que la vacuna té una efectivitat del 100% a l'hora de prevenir aquest tipus de casos. Segons la companyia, el grau d'eficàcia de la vacuna es manté estable independentment de l'edat, la raça i el sexe dels pacients. "Creiem que tenim una vacuna que és molt altament eficaç. Tenim les dades que ho demostren", assegura, en declaracions a Reuters, el doctor Tal Zaks, cap mèdic de Moderna.

Així mateix, Moderna no ha detectat cap problema greu de seguretat. Els únics efectes secundaris observats són els que ja s'havien constatat en els resultats preliminars: principalment, cansament, mal de cap, dolor muscular i reaccions cutànies a la zona on s'administra la injecció.

La companyia té intenció de posar en marxa un nou estudi de la vacuna amb adolescents abans que s'acabi l'any, i un altre amb voluntaris més joves a principis del 2021. L'objectiu és tenir una variant de la vacuna adaptada a la població jove de cara al setembre de l'any que ve.

Fa deu dies Pfizer va demanar l'autorització d'emergència per a la seva vacuna contra el covid-19 als Estats Units, i l'organisme regulador, el Food and Drug Administration, té previst analitzar les dades presentades per aquesta companyia el 10 de desembre. En el cas de Moderna, les dades s'avaluaran el dia 17.

Per la seva banda, la Comissió Europea va anunciar la setmana passada que havia signat un contracte amb Moderna per adquirir 160 milions de dosis de la seva vacuna. El principal avantatge d'aquest prototip respecte al de Pfizer (que arriba al 95% d'eficàcia) és que es pot conservar durant sis mesos a 20 graus sota zero (la de Pfizer ha d'estar a 80 graus negatius), i que fins i tot es pot guardar durant un mes en una nevera convencional, a entre 2 i 8 graus positius.