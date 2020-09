Un incendi engoleix Mória, el camp de refugiats més gran de Grècia

Un incendi ha engolit Mória, el camp de refugiats més gran de Grècia i on prop de 13.000 persones –la majoria després d'haver-se escapat de guerres tan crues com la de Síria– feia anys que hi malvivien. El campament, creat majoritàriament a base de tendes de campanya i lones de plàstic, ha quedat "completament destruït" per les flames, tal com ha afirmat el president de la comunitat d'aquesta petita població grega, Yiannis Mastroyiannis, que ha explicat que el foc ha començat aquest dimecres a la matinada després que 35 persones que havien donat positiu per covid-19 s'hagin negat a ser traslladades a un centre d'aïllament. A partir d'aquest moment, han iniciat enfrontaments entre els mateixos refugiats i alguns han començat a provocar incendis, tant a l'interior del recinte com al camp d'oliveres que rodeja el campament i on també viuen milers de migrants perquè, a dins, ja no hi cap ningú més i les condicions en què s'hi viu fa temps que són inhumanes. Una dada només: la capacitat oficial del campament quan es va construir era de 2.500 persones, ara n'hi vivien 13.000, pràcticament cinc vegades més.

Les primeres informacions asseguren que el 80% del campament ha quedat, literalment, carbonitzat. Només ha quedat en peu la zona dels edificis oficials, controlada per la policia grega i rodejada de murs de formigó. La resta, que bàsicament són precàries tendes de campanya construïdes pels mateixos refugiats, sense cap tipus de sistema sanitari –tot i la pandèmia–, sense llum, sense aigua corrent i sense electricitat, ja no existeix. S'ho han emportat les flames, que s'han propagat amb especial rapidesa a causa del fort vent que bufava aquest dimecres a la zona, enmig de l'illa de Lesbos. Malgrat això, a hores d'ara no s'ha informat de ferits ni de víctimes mortals.

Ara els refugiats han fugit als voltants de Mória. Segons els mitjans de comunicació grecs, hi ha la possibilitat que, de manera provisional, siguin traslladats a una platja pròxima fins que es trobi una solució. On sí que les autoritats han centrat esforços ha sigut en barrar-los el pas cap a la capital de l'illa, Mitilene, a uns sis quilòmetres, per evitar que els refugiats s'escapessin cap allà. Forces antiavalots, amb l'ajuda d'alguns veïns grecs de la zona, han tallat les carreteres del voltant per barrar-los el pas.

651x366 Una família dorm en una carretera propera al camp de refugiats després d'haver fugit de les falmes. / ELIAS MARCOU / REUTERS Una família dorm en una carretera propera al camp de refugiats després d'haver fugit de les falmes. / ELIAS MARCOU / REUTERS

El govern grec, de fet, ha anunciat que declararà l'estat d'emergència a tota l'illa grega de Lesbos arran de l'incendi. El portaveu de l'executiu, Stelios Petsas, ha deixat clar que han prohibit la sortida de l'illa de totes les persones que vivien a Mòria per evitar una possible propagació del nou coronavirus.

La incertesa, doncs, plana més que mai sobre tots els refugiats, que no saben on dormiran aquesta i les pròximes nits. Aquest matí ja arribaven imatges de famílies refugiades dormint estirades a l'asfalt d'una carretera pròxima a Mória i tapades amb una manta. La majoria d'ells han perdut el poc que tenien.

Una situació agreujada per la pandèmia

La pandèmia no havia fet més que agreujar una situació que fa anys que és insostenible. Des del principi de la crisi provocada pel covid-19, les ONG presents al campament s'han cansat d'exigir al govern el desmantellament de Mória i el trasllat dels seus interns en camps o instal·lacions més petites i més ben preparades per fer front a una emergència sanitària d'aquest nivell.

651x366 Un grup de refugiats fuig de les flames de l'incendi de Mòria. / ELIAS MARCOU / REUTERS Un grup de refugiats fuig de les flames de l'incendi de Mòria. / ELIAS MARCOU / REUTERS

I és que a Mória, coneguda per molts dels refugiats que l'habiten com "l'infern", no hi havia ni aigua ni sabó suficient per a tots, i mantenir la distància de seguretat sonava a utopia. Entre altres dades similars, només hi havia un lavabo per cada 160 persones, una dutxa per cada 500 i les tendes de campanya allotjaven, de mitjana, entre 15 i 20 refugiats.

La setmana passada, el govern grec va decretar una estricta quarantena al campament després de detectar el primer cas de coronavirus, un jove procedent de Somàlia que havia anat a Atenes a la recerca de feina i que havia tornat poc després. Metges Sense Fronteres o Oxfam van criticar durament la mesura, qualificant-la de "contraproduent" i d'afavorir "una catàstrofe" per "les condicions inhumanes" en què vivia la població refugiada, el 40% de la qual són infants.