Almenys 15 morts per pluges torrencials a Grècia

Almenys 15 morts, diversos desapareguts, 17 ferits i incalculables danys materials és el balanç provisional que han deixat les pluges torrencials caigudes aquest dimecres en diversos municipis grecs de l'oest d'Atenes.

Les imatges de devastació mostrades al llarg del dia tan sols deixen anticipar els danys: cotxes arrossegats per torrents, a sobre dels sostres d'habitatges, edificis inundats i carrers convertits en fangars són alguns dels problemes més visibles que ha deixat aquesta catàstrofe. En alguns punts l'aigua a l'interior i l'exterior d'edificis va arribar als dos metres d'alçada.

El cos de bombers ha confirmat la mort de 15 persones, tot i que es tem que el nombre de víctimes encara pugui augmentar, tenint en compte que encara hi ha diversos desapareguts. La major part de les víctimes han estat trobades a la localitat de Mandra, la més afectada de totes, situada a uns vint quilòmetres d'Atenes, algunes a l'interior de casa seva i d'altres als patis.

En pocs minuts els carrers s'havien convertit en torrents, no només a causa de la pluja, sinó sobretot dels despreniments de fang i roques de les muntanyes pròximes, on les precipitacions havien començat molt abans.

Els bombers, que han rescatat fins ara 86 persones, van poder treure il·leses a Mandra diverses persones de casa seva; també s'han rescatat els 12 passatgers d'un autobús que havia quedat bloquejat en una carretera inundada. Les fortes pluges i despreniments de les muntanyes van convertir els carrers i carreteres en potents torrents que van acabar amb tot el que s'interposava en el camí.

"Les persones estan atrapades a casa seva, l'aigua ha arribat a un metre a l'interior dels habitatges i no hi ha ni aigua ni electricitat en tota la zona. No ha quedat res sencer, a Mandra", ha explicat a la ràdio local l'alcaldessa d'aquesta localitat, Ioanna Kriekuki, des de casa, on ella mateixa també va quedar aïllada.

Les pluges també han provocat inundacions als municipis de Mègara i Nea Péramos, on algunes persones han quedat atrapades a casa seva o en els seus cotxes, i diverses escoles van resultar completament inundades. A més, diverses carreteres i l'autopista cap a Tebas han estat tallades, i els bombers i equips de rescat han hagut de recórrer a llanxes per avançar per l'aigua.

El primer ministre, Alexis Tsipras, ha expressat el seu condol als afectats, ha declarat dol nacional i ha assegurat que el seu govern assistirà totes les víctimes amb promptitud, a més d'encarregar una investigació per aclarir les causes de la tragèdia.

La catàstrofe en aquesta zona, pròxima a la capital, es produeix un dia després que l'illa de Symi, a l'arxipèlag del Dodecanès, declarés l'estat d'alarma a causa de greus inundacions, que han deixat nombrosos danys materials però que no han causat víctimes.