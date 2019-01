Un "mur de dones" de 620 km per reclamar igualtat a l'Índia

Més de dos milions de dones van voler encetar l’any 2019 amb una protesta històrica per reclamar "igualtat de gènere" a l’Índia. La tarda del primer dia de l'any, van formar una cadena humana de 620 quilòmetres que va recorrer tot l’estat de Kerala, al sud de l’Índia, des d'un extrem a l'altre.

La iniciativa, que s’ha batejat com el "mur de dones de Kerala" (#KeralaWomenWall), reivindicava el dret de les dones a entrar en els temples sagrats de l’hinduïsme, tal com els va garantir una sentència del Tribunal Suprem el setembre passat. En concret, la tradició tenia prohibida l'entrada al temple Sabarimala d'aquest estat de Kerala per a les dones en edat de menstruar (de 10 a 50 anys) perquè se les considera "impures" i per preservar el celibat mitològic de la deïtat a la que està dedicada el temple, Ayyappa.

Des de que l'alt tribunal indi va aixecar la prohibició, sentenciant que les dones tenien el mateix dret que els homes a entrar en tots els temples, grups d'homes havien impedit amb protestes violentes i fins i tot a pedrades que algunes dones que intentaven entrar poguessin fer-ho. Finalment, l'endemà de la demostració de força femenina que va ser el "mur de dones de Kerala", dues dones van aconseguit fer història entrant al temple de Sabarimala. Això sí, escortades per la policia, quasi de matinada i marxant molt abans que arribés cap manifestant a increpar-les.

Però així com l'entrada de dues dones a Sabarimala i les protestes violentes que això va desfermar van aconseguir ressò mundial, la iniciativa de més de dos milions de dones unides per reclamar el seus drets havia passat gairebé desapercebuda als ulls del món. Els grans mitjans internacionals amb prou feines començaven aquest dijous dia 3 de gener a mencionar el gran mur de dones de Kerala, que havien omplert les xarxes socials i els mitjans indis dos dies abans.

Més de 178 organitzacions van prendre part en aquesta gran protesta femenina. Alguns mitjans xifraven en 5 milions la xifra final de dones que hi van participar, mentre que els més conservadors parlaven de "centenars de milers". Segons 'The Times of India', van ser entre 2 i 2,2 milions de dones. En alguns trams, la cadena tenia de diverses fileres, i en certs punts fins i tot s’hi va afegir una segona cadena simbòlica com el "mur de la solidaritat” format per escriptors i altres homes activistes que els donaven suport.

En altres trams, en canvi, algunes dones van haver de suportar les pedrades d’alguns homes, però el suport del govern de l’estat a la iniciativa va permetre que es desenvolupés amb èxit. La cadena humana va durar tot just un quart d'hora, de les 4 a les 4.15 de la tarda, quan es va aconseguir completar tot el "mur" al llarg dels 620 quilòmetres que hi ha de l'extrem nord al sud de Kerala, un estat allargat que ocupa la cara oest de la banya sud de l'Índia.

315x388 La línia vermella és la distància que va unir la cadena de dones de Kerala, d'un extrem a l'altre d'aquest estat del sud de l'Índia. La línia vermella és la distància que va unir la cadena de dones de Kerala, d'un extrem a l'altre d'aquest estat del sud de l'Índia.

"Aquest mur es una advertència a totes les que intenten privar les dones dels seus drets contistitucionals, és un moment d’orgull per a kerala”, va dir, Pinarayi Vijayan, cap de govern de Kerala i del Partit Comunista de l’Índia (CPM).

El mateix partit de Vijayan, el CPM, es va encarregar d’omplir alguns dels trams finals de la cadena, fet que va ser molt criticat pels partits de l’oposició, especialment els nacionalistes hindús que s’oposen encara a l’entrada de dones als temples indis, com és el cas del partit del primer ministre indi Narendra Modi, el Bharatiya Janata Party (BJP).