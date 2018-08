Un jutge nord-americà suspèn la deportació d'una mare i la seva filla demandants d'asil per violència masclista

Nou revés a la política migratòria de Donald Trump i petita victòria per als col·lectius de defensa dels drets humans. Un jutge federal dels Estats Units ha suspès les deportacions de sol·licitants d'asil per la violència masclista o per les bandes de delinqüents dels seus països, una mesura impulsada i avalada pel fiscal general Jeff Sessions.

Segons la Unió Americana de Drets Civils (ACLU), demandant en el cas contra l'executiu de Trump, un magistrat de Washington ha emès una ordre de bloqueig d'aquestes pràctiques implementades fa setmanes per Jeff Sessions, que va ordenar rebutjar per defecte aquestes peticions d'asil.

L'advocada principal en aquest tipus de casos de l'ACLU, Jennifer Chang, ha denunciat que l'administració Trump posi en perill milers de dones i nens en fer-los tornar a països amb violència per les "presses" per deportar "tots els immigrants possibles".

En un document publicat l'11 de juny pel Departament de Justícia, Sessions va precisar que "en general" les víctimes de violència domèstica o de bandes "no seran elegibles per a l'asil".

El nou revés a Trump coincideix amb la polèmica reagrupació de nens separats de les seves famílies a la frontera i que, segons les organitzacions de drets humans, encara no s'ha completat, malgrat les sentències judicials que obliguen a mantenir les famílies unides.