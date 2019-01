Kim avisa Trump que la seva "paciència" s'acabarà si Washington manté les sancions

El líder nord-coreà s'ha reafirmat aquest dimarts en el compromís de desnuclearització anunciada el 2018 però ha avisat que la seva "paciència" es podria esgotar si els Estats Units mantenen les sancions al règim. No obstant, Kim Jong-un ha estès la mà i ha ofert la seva disponibilitat per reunir-se amb Donald Trump "en qualsevol moment".

En el tradicional discurs de Cap d'Any, Kim ha mantingut el to conciliador que va iniciar ara tot just fa un any quan va obrir la porta a reprendre les relacions amb Corea del Sud però ha advertit que el règim podrà emprendre "un camí alternatiu" al diàleg i la pau per defensar la seva sobirania si la Casa Blanca no canvia l'estratègia amb Corea del Nord, ja que no ha aixecat les sancions ni la pressió contra Pyonyang, malgrat que Trump ha avalat i mediat per les trobades històriques que ha tingut amb el president sud-coreà Moon Jae-in. El nord-coreà ha aconsellat Washington que no abusi de la seva paciència i ha instat els nord-americans a prendre mesures per accelerar el procés diplomàtic i no deixar-se temptar per accions "unilaterals".

En el seu discurs d'Any Nou, Kim ha assegurat que aposta per la desnuclearització fins al punt que per primer cop ha apuntat que Corea del Nord ja no produiria més armes nuclears, que fins ara havia considerat essencial per a la supervivència i seguretat del règim comunista, el més aïllat i opac del món. Durant el 2018 Pyongyang no va dur a terme proves nuclears o de míssils, tot i que , les imatges de satèl·lit van revelar una activitat continuada a les instal·lacions nuclears, alhora que Washington i Seül van aturar les maniobres militars a la frontera per facilitar les converses.

Kim, assegut en una butaca de cuir i d'esquenes els retrats del seu pare i predecessor en el càrrec, Kim Jong-il, i del seu avi, Kim Il-sung, el fundador del règim de Pyongyang, ha fet en aquest discurs televisat la llista de els desafiaments que el seu govern té dins i fora del país.

Es tracta de la primera al·locució que Kim fa després després d'un any que ha suposat un punt d'inflexió per al país, que ha iniciat un procés de desgel amb Corea del Nord amb tres reunions històriques al màxim nivell per acabar amb la tensió militar que hi ha des del final de la guerra de la península i la signatura de l'armistici del 1953, que tècnicament deixa els dos estats en guerra.

A més, Kim ha tingut una altra cimera amb Trump que passarà a la història en ser la primera entre els dos líders dels dos enemics històrics. En aquesta línia, el nord-coreà ha afirmat que espera reunir-se més cops amb l'inquilí de la Casa Blanca, amb qui fins fa menys d'un any mantenia una relació d'alta tensió, i de qui ha dit que sempre estarà a punt de tornar-se a veure.

Com és costum, Kim ha dedicat gran part del discurs, que ha durat mitja hora, a la necessitat d'augmentar la producció industrial i d'energia elèctrica, així com millorar la qualitat de vida dels nord-coreans.