La profanació de tombes jueves encén l'alarma a França per l'augment de l'antisemistisme

Un nou atac contra un cementiri jueu ha augmentat el temor a França de l'auge de l'antisemitisme, que, segons dades oficials, va créixer un 74% durant el 2018. L'aparició de gairebé un centenar de tombes profanades, amb pintades nazis i destrosses a la petita localitat alsaciana de Quatzenheim, a prop d'Estrasburg, coincideix precisament amb la convocatòria aquesta tarda d'una manifestació en contra dels atacs contra la comunitat jueva i ha generat la condemna generalitzada de la classe política del país. El president Emmanuel Macron s'ha traslladat fins al recinte religiós amb la quipà, el petit barret amb què els jueus es cobreixen el cap per recordar la superioritat de Déu, i ha volgut col·locar a sobre de les tombes pedretes per evitar que "la memòria s'esborri".

L'atemptat a Quatzenheim ha unit també representants de tots els cultes amb presència a França, de musulmans a budistes passant pels maçons i organitzacions de laics, i han animat la ciutadania a convocar concentracions per dir un 'no' massiu contra l'antisemitisme.

Macron ha assegurat que els responsables de la profanació "no són dignes de la República" i s'ha compromès a investigar el cas i castigar-ne els autors. La premsa local afirma que en el cementiri han aparegut entre 80 i 96 tombes, segons les fonts, pintades amb creus gamades o amb inscripcions d'"Elsassisches Schwarzen Wolfe" ('Els Llops Negres Alsacians'), que s'atribueix a un veterà grup independentista d'Alsàcia. El president francès assistirà demà dimecres a un acte al Museu de la Memòria de la Xoà, que documenta la vida dels jueus a Europa, la persecució i l'Holocaust.

L'antisémitisme est la négation de ce qu'est la France. En route pour le cimetière profané de Quatzenheim et ce soir au Mémorial de Shoah pour rappeler les faits, la morsure dans notre histoire de ces faits, et pour dire ce qu’est la République : un bloc face à tout cela. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 19 de febrer de 2019

"Cada vegada que un francès, per ser jueu, és insultat o amenaçat, o, més greu, és ferit o assassinat, ho és tota la República", ha afirmat Macron.

La manifestació d'aquesta tarda es fa al centre de París i es preveu que hi assisteixin els principals líders polítics de l'arc parlamentari, però la ultradretana Marine Le Pen ha quedat exclosa de la invitació.

En les últimes dues setmanes s'ha produït cada dia un atemptat contra els jueus francesos, la comunitat més gran a Europa amb mig milió de persones. Un arbre en memòria d'Ilan Halimi, un jove jueu segrestat, torturat i assassinat el 2006, va aparèixer trencat per la meitat. A París, una botiga regentada per jueus va aparèixer pintada amb la paraula 'Juden' amb lletres grogues. Dissabte passat un vídeo va captar la imatge d'una trentena d''armilles grogues' que assetjaven l'escriptor Alain Finkielkraut, que és fill d'un supervivent de l'Holocaust, anomenant-lo "merda sionista bruta" i exigint-li que tornés a Tel Aviv.

L'augment dels atacs contra jueus s'ha atribuït a grups d'extrema dreta i al moviment dels 'armilles grogues' que des de fa tres mesos surten cada dissabte al carrer per denunciar, primer, els plans per augmentar el preu del gasoil, i, posteriorment, per protestar per la política liberal del govern de Macron.