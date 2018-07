L’oposició vol que Macron comparegui al Parlament

El ministre de l’Interior francès, Gérard Collomb, va desviar ahir qualsevol responsabilitat en l’anomenat cas Benalla cap al Palau de l’Elisi. La polèmica per l’actuació del ja excap de seguretat del president francès, Alexandre Benalla, que suposadament va pegar a manifestants en la manifestació de l’1 de maig quan no estava de servei, segueix amenaçant Emmanuel Macron amb una tempesta política de conseqüències imprevisibles. De fet, després de sentir ahir el ministre d’Interior i el cap de la policia de París, l’oposició parlamentària va demanar la compareixença de Macron al Parlament.

Collomb va informar la comissió d’investigació parlamentària creada per a l’escàndol i va assegurar que no coneixia Benalla, fins que la setmana passada el diari Le Monde va publicar el vídeo en què se’l veia agredint dos manifestants l’1 de maig passat amb un casc i un braçalet de policia, tot i que ell no formava part del dispositiu. El ministre va explicar que quan el seu cap de gabinet li va dir que des del departament de presidència s’havia sancionat Benalla, ell ja no hi podia fer res i se’n va desentendre. “Els fets s’estaven estudiant al nivell adequat”, va subratllar Collomb, que va afegir que des de llavors ja no se’n va ocupar més i ni tan sols va tractar el tema amb Macron. Sobre els retrets que li feia l’oposició per no haver informat del cas a la justícia -que ha imputat Benalla i quatre persones més-, va dir que “no és al ministre a qui correspon fer-ho” i va insistir a condemnar “amb tota la fermesa” l’agressió contra manifestants, un fet -va dir-“inadmissible”.

Després va ser el torn de la compareixença parlamentària del cap de la policia de París, Michel Delpuech, que va tirar més llenya al foc quan va denunciar que darrere del cas Benalla hi ha “excessos individuals inacceptables i condemnables, enmig d’un amiguisme poc saludable”.

Ahir Macron encara no s’havia pronunciat sobre l’escàndol, tot i que va anul·lar la seva tradicional visita al Tour de França prevista per a demà, al·legant que no tenia res a veure amb la polèmica. Diversos membres del seu govern van assegurar que el president troba “del tot escandalós” i “inacceptable” el que va fer el seu empleat l’1 de maig. Segons el secretari d’estat de Relacions amb el Parlament, Christophe Castaner, el president vol tenir una visió global i reorganitzar la seva administració abans de pronunciar-se. Benalla, que havia sigut el màxim guardaespatlles de Macron durant la campanya electoral, va ser acomiadat divendres passat i està detingut amb tres homes més. Se l’acusa d’assalt amb còmplices interferint en treballs policials, suplantació d’un oficial de policia i recepció de material de vigilància il·legalment.

Benalla respon

Benalla mateix va sortir ahir al pas de la polèmica i va denunciar a través dels seus advocats la utilització que s’està fent del seu cas. “El senyor Benalla està atònit per l’ús mediàtic i polític de la seva acció l’1 de maig del 2018 contra dos esvalotadors que agredien els policies”, van explicar els advocats en un comunicat enviat a la televisió TF1, on asseguraven que la controvèrsia només “busca fer mal a la presidència”.

Els lletrats van afirmar que Benalla no tenia intenció d’intervenir i que el comportament de dos individus “particularment violents” li va semblar que “desbordava les capacitats operatives dels policies”. Argumenten que Benalla va actuar emparant-se en l’article 73 del Codi Penal francès, que estipula que tot ciutadà ha d’assistir la policia en cas de necessitat.