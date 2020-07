Els països àrabs s'apunten a la cursa cap a Mart

I en el tercer intent, els Emirats Àrabs Units han aconseguit enlairar el coet amb la sonda Hope que es preveu que en set mesos estigui orbitant al voltant del planeta Mart, en el que és la primera missió interplanetària que fa un país àrab. L'objectiu és estudiar el clima i l'atmosfera del planeta i trobar indicis sobre què va portar a la desaparició de l'aigua i de la vida que podria haver-hi hagut fa milions d'anys.

El llançament del coet H-2A construït per Mitsubishi Heavy Industries (MHI) es va dur a terme diumenge a la nit, a l'hora programada, el matí de dilluns en horari japonès, des del centre espacial de Tanegashima, a l'extrem sud-oest de l'arxipèlag nipó. La sonda s'ha batejat amb el nom de Hope, esperança (Al Amal en àrab), una denominació ben gràfica del que el petit regne dels Emirats ha celebrat com un "èxit nacional i àrab".

La setmana passada el mal temps va obligar a cancel·lar l'operació, primer dimecres i de nou divendres, però en aquesta ocasió la meteorologia ha acompanyat el llançament. La sonda recorrerà 495 milions de quilòmetres fins a entrar en òrbita del planeta vermell, aprofitant que és la temporada en què Mart i la Terra estan més a prop, una fita que coincidirà amb el 50è aniversari de la constitució dels Emirats. A l'octubre, Mart es trobarà a 62,6 milions de quilòmetres, segons la NASA.

"El llançament de la sonda Hope en el seu històric viatge rumb a Mart (...) constitueix una fita nacional i àrab, a més d'un avenç per part dels Emirats en el procés de construcció de coneixement global en el camp espacial", ha afirmat aquest dilluns l'emir d'Abu Dhabi i president de la federació d'emirats, Khalifa bin Zayed al-Nahian. Així mateix, ha indicat que aquest "fita" posiciona els Emirats Àrabs Units com a "centre regional líder en el sector de la indústria espacial" i en la investigació del planeta vermell, ha assenyalat Bin Zayed en un comunicat difós per l'agència de notícies estatal WAM.

La de la Hope és la primera d'una sèrie de tres missions cap a aquest planeta que es posen en marxa les pròximes setmanes i que inclou altres vehicles llançats per la Xina (Tianwen-1) i pels Estats Units, que a finals de juliol llançarà el seu rover Perseverance perquè aterri a Mart també el febrer del 2021 amb l'objectiu de trobar proves de vida en el passat marcià.

Per a la subdirectora de projectes de la missió i ministra de Ciències, Sarah al-Amiri, aquest projecte "és el futur dels Emirats Àrabs Units", ha indicat a la televisió Dubati TV des de la base japonesa Amiri. Al-Amiri també és ministra d'estat de Ciències Avançades, en referència al segon gran objectiu de la missió, una aposta tecnològica i científica que ha de consolidar les bases per diversificar l'economia del país, molt dependent encara del petroli (el 30% del seu PIB).