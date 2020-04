La Xina es defensa de les acusacions que el virus es va escapar d'un laboratori de Wuhan

La Xina ha sortit al pas de les acusacions que el nou coronavirus, que ja ha infectat més de 2 milions de persones arreu del món, hauria pogut sortir d'un laboratori de Wuhan. "L'Organització Mundial de la Salut ha dit en múltiples ocasions que no hi ha cap prova que el virus s'hagi originat en un laboratori", ha recordat aquest dijous el ministre d'exteriors xinès, Zhao Leijiang, en la roda de premsa diària del règim de Pequín.

Aquesta ha sigut la resposta a les insinuacions de la Casa Blanca. Dimecres, la cadena Fox News, la preferida de Trump, informava que "múltiples fonts" de l'administració nord-americana creuen que la transmissió inicial del virus es va produir d'un ratpenat a un humà en un laboratori de virologia de Wuhan. Un investigador del laboratori s'hauria infectat i hauria portat el virus al mercat d'animals vius on es creu que es va originar el brot. A la roda de premsa d'aquesta matinada, un periodista de la mateixa cadena ha preguntat a Trump sobre el tema, i el president nord-americà ha respost: "No vull dir res, però ja en parlarem. Cada cop sentim més coses sobre aquesta història". No és el primer cop que Trump alimenta informacions de manera interessada al seu compte de Twitter repiulant notícies de la Fox.

El comentari ha alimentat encara més les especulacions, tot i que la màxima autoritat militar del Pentàgon, el general Mark Milley, va deixar molt clar que totes les informacions dels serveis d'intel·ligència nord-americans apunten a un origen "natural" del virus. Altres mitjans s'han fet ressò de les retallades de personal i de la falta de mesures de prevenció per part del govern Trump. Segons va destapar The Nation, per exemple, els militars nord-americans havien elaborat un pla de contingència el 2017 davant una possible nova pandèmia de coronavirus, però l'administració no va adoptar cap de les mesures que s'hi recomanaven, com abastir-se de material de protecció i respiradors. I l'agència Reuters havia explicat a finals de març com el centre de salut pública que tenia el govern nord-americà a Pequín havia perdut un terç del seu personal en els últims dos anys.

Conspiració vs. evidència científica

Des de l'inici de l'epidèmia, les teories conspiratòries sense cap fonament científic apunten que el virus podria ser una arma bacteriològica. En canvi, la revista de referència científica The Lancet ha assegurat que el virus prové de la natura i una anàlisi de l'Institut de Virologia de Wuhan apunta que el 96% del seu genoma és similar als altres coronavirus que s'han trobat en ratpenats. També la prestigiosa revista científica Nature havia abordat la qüestió en un article en què es comparava el genoma facilitat per les autoritats xineses amb el de set altres tipus de virus de la mateixa família del coronavirus que se sap que poden atacar l'ésser humà: "La nostra anàlisi mostra clarament que el SARS-CoV2 no va ser construït en un laboratori ni és un virus manipulat a consciència".

La tesi de la Fox, de fet, abandona ja la idea de l'arma bacteriològica per parlar d'una errada del personal del laboratori, un argument que han assumit amb menys escrúpols els sectors més antixinesos de Washington. El senador republicà Tom Cotton, ben connectat a la Casa Blanca, ja havia difós la mateixa idea fa uns dies.

2. Good science, bad safety (eg, they were researching things like diagnostic testing and vaccines, but an accidental breach occurred) — Tom Cotton (@SenTomCotton) February 17, 2020

Dimarts, The Washington Post publicava un article d'opinió segons el qual informes del departament d'Estat ja advertien fa dos anys de problemes de seguretat en el laboratori de Wuhan on s'estudiaven els coronavirus dels ratpenats: "Aquests informes han alimentat les discussions dins del govern sobre si aquest o un altre laboratori de Wuhan són l'origen del virus, tot i que encara no han emergit proves concloents".

El que és cert és que la censura i la falta de transparència sobre el virus per part de les autoritats xineses encara abonen el terreny a les especulacions. Però l'estratègia de Trump de buscar culpables fora de la seva administració tampoc no ajuda a aclarir les coses. Sobretot perquè el mateix article de The Washinton Post explica com un grup de diplomàtics –no se sap quina qualificació tenia– suposadament va avisar les autoritats nord-americanes del potencial perill de seguretat dels laboratoris de Wuhan.