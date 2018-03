La policia britànica troba restes de l'agent nerviós en un restaurant de Salisbury

La policia britànica ha trobat en un restaurant de la localitat de Salisbury restes de l'agent nerviós que va causar l'enverinament de l'exespia doble rus Serguei Skripal i la seva filla Iúlia. L'exagent i la seva filla van menjar en aquest establiment poques hores abans d'emmalaltir.

El restaurant on s'han localitzat les restes de l'agent nerviós es diu Zizzi i és al carrer Castle, de Salisbury. La policia ha tancat i aïllat l'establiment per raons de seguretat. El responsable mèdic d'Anglaterra, Dame Sally Davies, ha assegurat que el risc és "baix" per a les persones que han estat en aquest restaurant abans que fos clausurat. Amb tot, ha recomanat que prenguin algunes precaucions, segons ha informat la cadena britànica BBC.

En concret, s'ha sol·licitat al personal del restaurant i als seus clients que rentin a la rentadora la roba que vestien quan van estar a l'establiment. També se'ls aconsella que netegin amb tovalloletes humides i fiquin dins una bossa de plàstic les bosses de mà, els telèfons mòbils i qualsevol altre aparell electrònic que portessin a sobre. Pel que fa a ulleres o joies, la recomanació és netejar-les amb aigua calenta i detergent.

El ministre d'Interior britànic, Amber Rudd, ha informat que la policia ha identificat més de 240 testimonis i ha recollit unes 200 proves sobre el cas. De fet, la policia també està analitzant el cementiri de Salisbury, on les dues víctimes van anar abans de trobar-se malament. Per la seva banda, el ministre de Finances, Philip Hammond, ha declarat aquest diumenge que el govern britànic actuarà "apropiadament" si es demostra que hi ha algun país al darrere de l'enverinament de l'exagent rus i la seva filla.

Serguei Skripal, de 66 anys, i la seva filla Iúlia, de 33, continuen en estat crític, i en coma, a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Whiltshire, després d'haver entrat en contacte amb aquest agent nerviós.