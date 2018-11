El president xinès pretén implicar Espanya en la seva Ruta de la Seda

El president xinès, Xi Jinping, va arribar ahir a Madrid en una visita oficial per impulsar les relacions bilaterals entre Espanya i la Xina, coincidint amb la celebració del 45è aniversari de l’establiment de llaços diplomàtics entre els dos països. L’objectiu de la visita és ampliar els vincles no només en aspectes polítics i econòmics, sinó també geopolítics, educatius i científics.

La prioritat del president xinès és buscar suports per al seu projecte estrella, la coneguda popularment com a la Nova Ruta de la Seda, una ambiciosa iniciativa d’inversions i infraestructures marítimes i terrestres per establir nous corredors comercials. Però el viatge a Espanya també li permetrà defensar el multilateralisme des d’Europa, abans d’anar a l’Argentina per assistir a la cimera del G20, on s’entrevistarà amb Donald Trump per intentar desactivar la guerra comercial que contamina l’economia mundial.

És el primer viatge oficial d’un president xinès a Espanya des de la visita de Hu Jintao el 2005, quan es va signar una aliança estratègica integral. Aleshores les relacions entre els dos països ja eren asimètriques. Espanya buscava inversions xineses i millorar l’entrada de les seves grans empreses en el mercat del gegant asiàtic. Per la seva banda, la Xina ja gaudia del seu exponencial creixement econòmic i li interessaven aliats polítics que l’ajudessin a entrar a Europa i l’Amèrica Llatina.

En aquests tretze anys, la Xina ha consolidat el seu paper com a segona potència mundial i fins i tot s’ha convertit en una defensora de la globalització i el lliure comerç, mentre que Espanya, arrossegada per la crisi, ha perdut pes polític i econòmic. Ara la Xina ja parla sense intermediaris amb els països llatinoamericans.

Les relacions són més desiguals i la balança comercial és l’indicador més clar. El dèficit comercial amb la Xina va arribar als 19.400 milions d’euros l’any passat. Espanya és el sisè soci comercial de la Xina a la Unió Europea. Els dos països sempre han mantingut unes relacions diplomàtiques excel·lents i Espanya no ha sigut mai bel·ligerant en el tema dels drets humans. Per exemple, fa una setmana no va subscriure la carta que quinze ambaixades a Pequín van signar per demanar entrevistar-se amb el delegat del govern xinès a Xinjiang.

Però aquesta entesa diplomàtica de moment no ha tingut una contrapartida en l’economia. Mario Esteban, coordinador de l’informe Relacions Espanya-Xina, del Real Instituto Elcano, assegura en una entrevista a Pequín que, tot i que les relacions amb la Xina augmenten en tots els sectors, no s’està “aprofitant tota la seva potencialitat”.

Esteban justifica el perquè d’aquesta situació: “Espanya és una economia molt bolcada en el sector serveis, i justament aquest sector és el que menys s’ha internacionalitzat i liberalitzat a la Xina”. També destaca com a desavantatge que la majoria de les empreses espanyoles són petites o mitjanes i tenen pocs recursos per abordar el mercat xinès. I insisteix en un tema recurrent: “A Espanya el coneixement de la Xina és molt inferior que en altres països del nostre entorn, fins i tot de dimensions més petites, com Polònia, Àustria, Bèlgica o fins i tot Portugal”.

Durant la visita oficial, Xi Jinping desitjaria signar amb Espanya un memoràndum d’entesa de suport a la iniciativa de la Nova Ruta de la Seda. Però és difícil que s’arribi a alguna cosa més que a un compromís. La Unió Europea ha expressat les seves reticències per la falta de transparència amb què s’executen les obres. I, a més, com que Pequín prioritza els acords bilaterals, existeix el temor que la Xina intenti debilitar i dividir la UE negociant per separat amb cadascun dels països membres, com ja ha fet amb Grècia.

D’aquest viatge s’espera que surtin acords amb empreses espanyoles per a projectes d’infraestructura en tercers països. Està previst que se signin tractats de col·laboració en matèria d’impostos, educació, turisme, cultura, tecnologia i ciència. Per començar s’ha anunciat l’acord per poder importar pernil sencer amb os i la col·laboració entre els ports d’Algesires i Ningbo.