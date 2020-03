El primer cas declarat de Covid-19 a Síria fa saltar les alarmes

El règim sirià va confirmar diumenge a la nit el primer cas de coronavirus diagnosticat al país, després de setmanes de crítiques de grups opositors, que denunciaven el perill d'expansió de la pandèmia en un país martiritzat per la guerra, amb un sistema de salut i les infraestructures bàsiques fortament afectats pel conflicte, i presència contínua de militars, milicians i pelegrins de l'Iran, cinquè país fora de la Xina més afectat per la pandèmia, segons les dades oficials.

El ministeri de Salut del règim de Baixar al-Assad ha explicat que una noia de 20 anys ha donat positiu a les proves i s'ha posat en quarantena durant catorze dies. Damasc havia anunciat abans de reconèixer el primer cas el tancament del transport públic, les escoles, els parcs, els bars i restaurants i diverses institucions públiques, i fins i tot havia aturat el reclutament de joves per a l'exèrcit.

Segons la premsa oficial, Al-Assad va decretar diumenge una amnistia de presoners per evitar la propagació del virus a les presons i també es va ordenar als forns de pa que en distribueixin a domicili per evitar les cues als establiments.

L'Iran, que ja ha reconegut més de 23.000 casos, és el principal aliat regional del règim d'Al-Assad, a qui ha enviat milers de soldats i milicians per sufocar l'oposició. Els vols regulars entre Teheran i Damasc de l'aerolínia nacional Mahan Air continuen operant i el flux de combatents també es manté a través del pas d'Al-Bukamal, a la frontera amb l'Iraq. L'exèrcit sirià va anunciar dissabte que havia preparat els hospitals militars i que s'havien reduït les trobades multitudinàries de soldats, com les activitats esportives.

El principal perill és per al gairebé un milió de desplaçats a la regió d'Idlib que s'amunteguen a la frontera amb Turquia, fugint de l'avenç de les tropes d'Al-Assad i els seus aliats, en condicions molt precàries. Les forces turques desplegades al nord-oest han tancat els punts de control, com també han fet els kurds per evitar el contagi que pugui provenir de les zones sota control del règim.