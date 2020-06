Conte declararà com a testimoni en un jutjat per la seva gestió del coronavirus

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, compareixerà demà divendres com a testimoni en un jutjat de Bèrgam, un dels principals focus del coronavirus al país, en el marc de la investigació sobre la gestió de la crisi de la pandèmia. El brot ha afectat més de 236.000 persones, entre les quals les 34.114 que han mort, segons dades oficials. En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 71 nous decessos.

Conte estarà acompanyat de la ministra de l'Interior, Luciana Lamorgese, i del de Sanitat, Roberto Speranza, que també declararan en qualitat de testimonis ("persones informades", en la terminologia legal italiana), als quals de moment no s'atribueix cap delicte. El primer ministre ha afirmat davant la premsa que està tranquil i que afronta l'interrogatori amb "plena serenitat" i "sense arrogància" per aclarir les seves decisions en aquests moments tan difícils, però no ha apuntat quins arguments té preparats. "El que hagi de dir ho diré davant del fiscal, no puc avançar-ho. Declararé degudament sobre tots els fets de què tinc coneixement. No estic gens preocupat", ha dit.

Amb l'interrogatori, la Fiscalia pretén trobar respostes sobre la decisió de no aïllar immediatament i marcar com a "zones vermelles" les localitats de Nembro i Alzano Lombardo, que són dos dels grans damnificats en aquesta crisi. El 22 de febrer, l'endemà que es confirmés el primer cas de contagi de covid-19 a la localitat llombarda de Codogno, l'executiu de Conte va decretar l'aïllament d'onze focus, deu localitats de la Llombardia i una del Vèneto, però no Nembro ni Alzano, zones industrials a la perifèria de Bèrgam, epicentre de la pandèmia i on començaven a créixer els contagis. Informacions publicades a la premsa fa una setmana apuntaven que la patronal de la zona hauria pressionat les autoritats per no haver de tancar les fàbriques, en moltes de les quals els treballadors van declarar-se en vaga per reclamar el confinament.

En la investigació ja han testificat representants de Noi Denunceremo (Nosaltres denunciarem), l'associació de damnificats que ha portat la queixa als tribunals i que denuncia que el govern va trigar massa a tancar aquests dos pobles, que no van quedar aïllats fins al 8 de març, quan es va decretar el tancament de tota la regió de la Llombardia i altres territoris limítrofs, un pas previ al confinament de tot el país, efectiu des del dia 10 de març.