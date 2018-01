L'Aràbia Saudita pagarà els subsidis reials amb les fiances de les víctimes de la purga

L'Aràbia Saudita finançarà els subsidis socials per pal·liar l'increment del cost de la vida amb les fiances de les víctimes que han hagut de pagar els afectats per l'última purga que ha viscut el regne. El centenar d'empresaris, alts càrrecs i membres de la família reial que van ser detinguts el novembre a l'hotel Ritz de Riad acusats de corrupció pagaran part del paquet d'ajudes socials de 50.000 milions de rials saudites (10.750 milions d'euros). Segons mitjans especialitzats, Riad espera recuperar uns 80.000 milions d'euros amb les fiances.

Dimecres el ministre de finances Mohamed al-Jaddan va explicar en una entrevista a la cadena Al Arabiya, en el marc del Forum Econòmic Mundial de Davos, que el rei Salman havia anunciat la mesura fa uns dies. El paquet d'ajudes es finançarà també amb el pressupost estatal.

Paral·lelament, les autoritats saudites han revelat que encara mantenen 95 persones detingudes per l'operació anticorrupció. En una infografia, la fiscalia diu que 90 dels acusats han estat posats en llibertat per la retirada dels càrrecs o per haver pagat les seves fiances.

315x478 Infografia de l'operació anticorrupció a l'Aràbia Saudita Infografia de l'operació anticorrupció a l'Aràbia Saudita

Entre ells hi ha el príncep Miteb bin Abudllah, que s'havia postulat com a candidat al tro, que va ser alliberat després de pactar amb les autoritats una fiança de 800 milions d'euros. El príncep Alauid bin Talal, un dels principals empresaris del país, també està negociant un acord, segons Reuters. L'hotel Ritz Carlton de Riad, tancat per les autoritats per retenir tots els detinguts en l'operació anticorrupció, tornarà a acollir hostes a partir del 28 de febrer.

La purga, sense precedents al país, té també un rerefons polític. El poderós Princep hereu, Mohamed Bin Salman, de només 32 anys, està impulsant una sèrie de reformes en l'àmbit econòmic i social per reduir la dependència del petroli i que inclouen també algunes mesures d'obertura, com la fi de la prohibició per a les dones de conduir o d'assistir als partits de futbol. La purga ha afectat els sectors que s'oposaven a aquests canvis i ha permès al rei Salman i els seus fills fer-se amb el control de tots els aparells de seguretat del país, que fins ara havien estat en mans de diferents sectors de l'extensa família reial saudita.