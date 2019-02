Polèmica a Tailàndia perquè una princesa es presenta a les eleccions per dirigir el país

Tailàndia es planteja si és legal que una princesa, germana de l'actual monarca, sigui candidata a les eleccions del 24 de març i trenqui així amb el tradicional paper neutral que ha tingut la monarquia d'aquest país del Sud-est Asiàtic. De moment, un dels partits polítics pròxims a la dictadura ja ha presentat un recurs davant de la Comissió Electoral en contra que Ubolratana, de 62 anys, es postuli i demana que anul·li la seva llista.

La princesa opta a ser escollida primera ministra en les primeres eleccions democràtiques després de cinc anys de govern militar. Ubolratana es presenta sota les sigles de Thai Raksa Chart, un partit opositor a la junta militar i vinculat al deposat ex primer ministre Thaksin Shinawatra, que aquest divendres ha presentat la germana del rei com la seva única opció per formar govern si aconsegueix imposar-se en les urnes.

La decisió de la princesa no té precedents al país, ja que és la primera vegada que un parent directe d'un monarca tailandès concorre en uns comicis, i ha provocat que el líder del Partit per a la Reforma Popular, Paiboon Nititawan, presentés una queixa davant la Comissió Electoral perquè considera que la seva candidatura vulnera la prohibició d'utilitzar "la monarquia com a part de la campanya electoral".

Ubolratana és la primogènita del rei Bhumibol, mort el 2016 i molt estimat entre la població tailandesa, i va perdre el títol de princesa l'any 1972 en contreure matrimoni amb un ciutadà nord-americà de qui es va divorciar el 1999. Aquell any la princesa va tornar a Tailàndia i ha participat en actes de la casa reial, malgrat que sobre el paper va quedar desposseïda del llinatge. "Ella segueix sent la primogènita del rei Bhumibol i la germana gran del rei Vajiralongkorn. Per tant, segueix sent part de la família reial", reclama el representant del partit promilitar en la seva al·legació.

Un argument que rebutgen juristes tailandesos experts en lleis. Ubolratana "es pot presentar legalment com a candidata a primera ministra perquè ja havia renunciat al seu títol reial", declara a l'agència Efe Anon Chawalawan, advocat d'ILaw, que assegura que la candidata "compleix els requisits". En el mateix sentit s'ha manifestat el professor de la facultat de dret de la Universitat de Chulalongkorn Manit Jumpa, que matisa que la princesa no té títol oficial i que només se la continua anomenant així per l'estima, de manera que "té tots els drets polítics" i pot presentar-se.

La inesperada candidatura d'Ubolratana suposa un terratrèmol en el tauler polític tailandès a menys de dos mesos de les eleccions, a les quals també es presenta l'actual primer ministre, el general colpista Prayut Chan-ocha.

"M'agradaria aclarir que he renunciat a tots els títols i visc com una plebea. Per tant, pretenc exercir els meus drets i llibertats en virtut de la llei i la Constitució, i accepto la nominació de Thai Raksa Chart", ha assenyalat la princesa en un missatge publicat a la xarxa social Instagram en el qual promet "construir felicitat" per a Tailàndia.

Les plataformes polítiques vinculades a l'ex primer ministre Thaksin Shinawatra, que viu en l'autoexili com a pròfug de la justícia tailandesa, han guanyat totes les eleccions des del 2001, però han acabat expulsades del poder pels militars o per decisions judicials qüestionables.