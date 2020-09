Protesta multitudinària a Minsk en vigílies de la reunió de Putin amb Lukaixenko

Desenes de milers de persones –100.000, segons algunes agències internacionals– han tornat a sortir als carrers de Minsk per protestar contra la repressió i per reclamar l'alliberament dels opositors presos les últimes setmanes. Per cinquè diumenge consecutiu, famílies amb nens o gent gran han vençut les pors i han avançat pel centre de la capital en un ambient festiu. La nova mostra de força arriba quan falten només unes hores per a la reunió que mantindran aquest dilluns a la ciutat russa de Sotxi els presidents de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, i el de Rússia, Vladímir Putin. "No oblidem! No perdonem!", han cridat els manifestants, molts dels quals embolicats amb banderes roges i blanques, símbol de la independència i del moviment de protesta.

La policia ha informat de la detenció de 400 persones en diverses zones de la capital per diferents motius, fins i tot per portar banderes prohibides, en clara al·lusió a la bandera blanca i vermella, i per exhibir pancartes amb lemes que insultaven les autoritats governamentals. El fort dispositiu desplegat ha dificultat la marxa, que com les anteriors no estava autoritzada per l'Ajuntament, i ha creat el pànic quan agents antiavalots han disparat diversos trets a l'aire, segons mitjans locals digitals, tot i que el cos policial ho ha negat.

Lukaixenko viatja a Sotxi per trobar-se amb un Putin que, en nom d'una "germanor eslava", el continua avalant i li ha promès ajuda militar si necessita reforços per controlar la situació als carrers però també suport financer, amb una potencial reestructuració del deute públic i proporcionant-li liquiditat bancària. A partir de demà la divisió d'elit dels paracaigudistes de Moscou anirà a Bielorússia per fer exercicis conjunts amb els seus col·legues bielorussos.

Als carrers, els manifestants no es deixen amargar pel pes del Kremlin i confien que les grans marxes acabin fent rectificar el suport rus. "Hem de demostrar amb aquesta marxa que Lukaixenko no controla el país, que no està en condicions de parlar en nom dels bielorussos", ha assegurat Gennady, de 35 anys, un treballador de la logística que no ha volgut donar el cognom, en declaracions a l'agència Reuters.