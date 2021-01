Detenen a Washington el líder del grup d'ultradreta Proud Boys abans de la manifestació pro Trump

Enrique Tarrio, el líder del grup d'ultradreta Proud Boys, va ser detingut aquest dilluns a la nit a Washington, dos dies abans de la manifestació prevista per a aquest dimecres a la capital dels Estats Units per donar suport al president Donald Trump. Els Proud Boys són un dels grups que han anunciat la seva participació a la protesta, que es preveu massiva i que coincidirà amb la sessió del Congrés que ha de validar els resultats de les eleccions i proclamar formalment Joe Biden com a president electe.

Segons ha informat la policia local de Washington, Tarrio va ser detingut a l'arribar a la ciutat procedent de Miami, on viu, per uns fets que van tenir lloc el mes passat a la ciutat: el líder ultradretà, d'origen cubà, va despenjar una bandera amb el lema Black Lives Matter d'una església de Washington freqüentada per la comunitat afroamericana i la va cremar. Per aquest motiu, se li ha imputat un càrrec de destrucció de la propietat, un delicte menor, tot i que, segons recull Efe, la policia local no descarta que les autoritats federals el puguin acusar també d'un delicte d'odi, que podria comportar penes superiors.

En el moment de ser detingut, Tarrio portava "dos carregadors d'armes de foc d'alta capacitat" i, per tant, s'enfronta a dos càrrecs més per aquest fet. El districte de Columbia (on hi ha Washington) té una de les normatives més restrictives del país pel que fa a la tinença d'armes i només la permet si han rebut una llicència local expressa.

De fet, al llarg del dia d'ahir les autoritats de la ciutat ja havien advertit els manifestants pro Trump que no podien anar armats a la manifestació de dimecres. "Ens han arribat informacions que alguns individus pretenen portar armes de foc a la nostra ciutat, i això no es tolerarà", havia avisat el cap de la policia metropolitana de Washington, Robert Contee, que va remarcar també que qualsevol persona que dugués a terme actes violents o hi incités seria detinguda. Membres dels Proud Boys i d'altres grups d'extrema dreta partidaris de Trump ja s'han manifestat anteriorment en altres llocs dels Estats Units exhibint armes de foc.

A més dels Proud Boys (una organització considerada misògina, islamòfoba, transfòbica, antiimmigració i amb vincles amb els moviments supremacistes per l'Anti-Defamation League), mitja dotzena més d'associacions pro Trump també tenen previst manifestar-se dimecres a Washington. El president sortint ha assegurat que hi serà i es preveu que hi faci un discurs.

Washington, en alerta

Durant els últims dies, Tarrio havia explicat a les xarxes socials que a la manifestació d'aquest dimecres els Proud Boys sortiren al carrer "en un nombre sense precedents", però "amb una diferència": "No farem servir el nostre uniforme tradicional negre i groc. Anirem d'incògnit i estarem dispersos per tot el centre de Washington, en grups més petits", va explicar.

En aquest sentit, l'alcaldessa de Washington, Muriel Bowser, ha recomanat als residents de la ciutat que evitin el centre de la ciutat. L'Hotel Harrington i l'adjacent bar Harry's, que van servir de punts de trobada dels Proud Boys en anteriors manifestacions, estaran tancats dimarts i dimecres. "Tot i que no podem controlar què passa fora de l'hotel, hem pres mesures addicionals per protegir la seguretat dels nostres visitants, hostes i treballadors", ha dit l'hotel en un comunicat.

El 12 de desembre, una altra manifestació dels Proud Boys a Washington en contra del presumpte frau electoral que hauria donat la victòria a Joe Biden va derivar en una batalla campal entre membres d'aquest col·lectiu i grups antifeixistes, i es va saldar amb quatre persones apunyalades i 23 detinguts.