Putin acusa els EUA d'haver assenyalat el Kremlin com a responsable de l'enverinament de Navalni

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha acusat els serveis d'intel·ligència dels Estats Units de ser al darrere de la investigació que implica el Servei Federal de Seguretat de Rússia (FSB) en l'enverinament del líder opositor Aleksei Navalni. Diversos mitjans internacionals van publicar aquesta setmana que un equip d'experts en armes químiques de l'FSB havien estat seguint Navalni com a mínim des del 2017 fins al 20 d'agost d'aquest any, el mateix dia en què va ser enverinat amb l'agent nerviós Novitxok. Segons Putin, el que es va publicar "no és una investigació, sinó un blanqueig dels materials proporcionats pels serveis d'intel·ligència dels Estats Units", que tenia per objectiu desacreditar-lo a ell i parar-li una "trampa" per "atacar les autoritats russes".

Segons Putin, Navalni (a qui es refereix com "el pacient de la clínica de Berlín", perquè és en aquesta ciutat on va ser atès a l'agost i on es recupera des de llavors) "rep suport" de la intel·ligència nord-americana, la qual cosa justifica, diu, que els serveis especials russos el vigilin. "Però això no significa en absolut que calgui enverinar-lo!", ha afegit, i s'ha permès fer broma sobre la qüestió: "Si l'haguessin volgut enverinar, haurien acabat la feina", ha dit rient.

Malgrat aquestes acusacions contra els Estats Units, Putin ha estès la mà al president electe nord-americà, Joe Biden (a qui no va felicitar per la victòria fins dimarts passat) i s'ha mostrat esperançat que, amb el canvi de govern, la tensió entre els dos països es redueixi: "Esperem que entengui què passa. És un home experimentat, tant en política nacional com internacional, i confiem que, si no tots els problemes, almenys una part se solucionin amb la nova administració".

En aquest sentit, Putin ha tornat a negar que hackers russos haguessin intervingut en la campanya electoral nord-americana del 2016 per facilitar la victòria de Donald Trump. Segons ell, són "invencions" que només pretenen "destruir les relacions" entre Moscou i Washington i qüestionar la legitimitat de Trump com a president.

La incògnita del 2024

Putin ha fet aquestes declaracions aquest dijous al matí durant la multitudinària roda de premsa que sol oferir cada final d'any per fer balanç dels últims mesos. Durant l'acte, que s'ha celebrat per videoconferència, el líder rus ha mantingut la incògnita sobre si optarà a un nou mandat a les eleccions del 2024, després que una reforma legal aprovada aquest any li obrís aquesta possibilitat: "Encara no ho he decidit".

Sobre la pandèmia de covid-19, Putin s'ha mostrat partidari d'una "vacunació massiva" que permeti "crear una immunitat de la població a tot el país". Ell mateix ha assegurat que es vacunaria "tan aviat com sigui possible", tot i que ha admès que de moment no es pot posar la vacuna de fabricació russa Sputnik V perquè no està recomanada per a pacients més grans de 60 anys, i ell en té 68. Sí que ha remarcat, amb tot, que és "efectiva i segura". "No veig cap raó per no vacunar-se", ha sentenciat.