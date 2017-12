Per què Trump fa el trasllat de l'ambaixada?

L'ordre de Donald Trump de traslladar l'ambaixada nord-americana de Tel Aviv a Jerusalem és una decisió unilateral de Washington que dinamita el consens de la diplomàcia internacional dels últims 50 anys i augmenta la tensió a la regió del Pròxim Orient, on el gest s'ha rebut com una provocació i una legitimació a l'ocupació israeliana.

Però per què ho fa Trump ara?

Una decisió que els antecessors han evitat

El Congrés dels Estats Units aprova el 1995 una llei per permetre el trasllat de la legació nord-americana a la ciutat santa per a les tres religions monoteistes però cap de les administracions que ocupen la Casa Blanca s'atreveix a oficialitzar la decisió i tots els presidents han mantingut els postulats defensats per la comunitat internacional i l'ONU que Jerusalem ha de ser la solució per als dos estats.

Així, la resposta es troba en el clima polític intern, on Trump s'ha acostumat a reaccionar a les pressions sobre la seva càrrega o la cobertura mediàtica negativa amb bruscos anuncis dissenyats per a apel·lar directament a la seva base electoral. És el mateix cas que quan a l'octubre va anunciar la retirada de l'acord nuclear amb l'Iran o un mes abans del de l'Acord de París contra el canvi climàtic.

Segons ha explicat a la CNN Aaron David Miller, un analista de Bill Clinton durant les negociacions de pau dels 90, la decisió s'explica per "una combinació de la frustració de Trump respecte a tenir que postergar de nou (l'aplicació de la llei de 1995) i sobre la falta de compliment de la seva promesa electoral, i de la seva voluntat obstinada de fer alguna cosa que els seus predecessors no s'han fet mai".

Quins suports té a casa?

Col·lectius i lobis

Trump busca satisfer els seus votants "cristians evangèlics, que sempre han donat suport a Israel", segons apunta l'expert en política exterior a la Universitat Americana, Gordon Adams, que assenyala també la importància de tenir contents els "donants a la seva campanya com (el magnat jueu dels casinos i Eurovegas) Sheldon Adelson, que són inflexibles en la seva insistència que els Estats Units haurien de donar suport a Israel, i no als palestins".

El principal grup de pressió proisrael dels Estats Units, Aipac, també ha elogiat la decisió de Trump, i les seves generoses contribucions de campanya de tots dos partits podrien tenir alguna cosa que veure amb les escasses crítiques que va rebre el discurs del president des del Congrés.

Hi ha unanimitat entre els jueus nord-americans?

Una majoria crítica

Segons el diari progressista israelià 'Haaretz, els grups jueus dels EUA han expressat la seva profunda preocupació. Així, J Street, el grup de defensa liberal ha declarat, a través del seu president Jeremy Ben-Ami "fomenta la inestabilitat regional i soscavar els esforços diplomàtics dels Estats Units per a resoldre el conflicte" àrabo-israelià. Segons els seus càlculs, el 80% de la comunitat de jueus nord-americans no donen suport a la unilateralitat del canvi d'ambaixada.

Des de l'organització d'activistes d'esquerres Jewish Voice for Peace s'alerta que la decisió de Trump suposa el suport i "l'aprovació tàcita a l'estratègia de robar territoris palestins, construir assentaments jueus il·legals i negar els seus drets als palestins a Jerusalem de l'Est". La fundació New Israel també adverteix dels perills que el gest de la Casa Blanca podrien suposar per als israelians i jueus a la diàspora.