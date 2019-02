Multen l'estudiant sueca que va aturar un vol per evitar l'expulsió d'un refugiat

Elin Ersson, l'estudiant sueca de 21 anys que va aturar un vol a Göteborg el 23 de juliol per evitar l'expulsió d'un refugiat, ha estat condemnada a pagar una multa de 3.000 corones sueques (uns 286 euros) per haver violat les lleis d'aviació. Una estudiant de Suècia atura un avió per impedir que deportin un migrant afganès

L'estudiant ha assegurat que va embarcar al vol sabent que un jove afganès havia de ser deportat. Al pujar va descobrir que es tractava d'una altra persona, també de l'Afganistan, per la qual cosa va decidir prosseguir amb la seva protesta i emetre-la a través de les xarxes socials.

El jove finalment va ser deportat

L'acció de l'estudiant sueca es va viralitzar a les xarxes socials i als mitjans de comunicació d'arreu d'Europa, però pocs van seguir quin va ser el destí final del refugiat.

Ersson va pujar a l'avió tractant d'evitar la deportació d'Ismail Khawari, però no el va trobar. El jove afganès, de 24 anys, va ser deportat des d'Estocolm fins a Kabul l'endemà. En una entrevista a 'Deutsche Welle' el jove va explicar que "no coneix ningú" del seu país d'origen i que "no sap on anar". La seva germana i la seva mare segueixen a Suècia. Khawari s'ha quedat sol en un país que va abandonar durant la infantesa i on no té familiars ni amics, una situació que es repeteix per a molts altres afganesos obligats a tornar al seu país d'origen tot i no tenir-hi cap vincle.

L'expulsió pot suposar una 'sentència de mort'

Els afganesos representen a més de la meitat dels refugiats que arriben a Suècia, però menys d'un terç aconsegueixen quedar-se. Les autoritats d'immigració només van concedir la residència al 28% dels afganesos el 2016, en comparació amb el 91% dels sol·licitants sirians.

Un refugiat de l'Afganistan va denunciar a 'The Guardian': "El govern suec no és tan diferent del Talibà. Els talibans ens maten. Suècia ens envia perquè ens matin".

L'ACNUR va un pas més enllà i assegura que si els països segurs es neguen a acollir-los i ajudar-los, això equival "a condemnar-los a mort".