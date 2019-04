La responsable de les polítiques migratòries de Trump plega

La secretària de Seguretat Interior dels Estats Units, Kirstjen Nielsen, responsable de les polèmiques polítiques migratòries de l'administració Trump, plega. Nielsen és la cara visible de la política de separació de criatures dels seus pares a la frontera amb Mèxic i de l'augment de la pressió policial contra els migrants. La dimissió arriba en un moment en què creix el nombre de migrants llatinoamericans que intenten entrar als Estats Units.

Trump ha anunciat l'enèsima dimissió d'un alt càrrec de la seva administració a través de Twitter. "La secretària de Seguretat Interior, Kirstjen Nielsen, deixarà el càrrec i vull agrair-li els seus serveis". També ha anunciat el nom del seu successor provisional, Kevin McAleenan, l'actual responsable de la policia fronterera.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 d’abril de 2019

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 d’abril de 2019

Un alt responsable de la Casa Blanca ha confirmat que va ser Trump qui va reclamar a Nielsen que deixés el càrrec, cosa que, segons ha dit la dimissionària secretària d'Estat també a Twitter, farà aquest dimecres, per assegurar una "transició ordenada".

Nielsen ha fet pública a Twitter la seva carta de renúncia, que no n'explica els motius.

Its been an honor of a lifetime to serve with the brave men and women of @DHSgov. I could not be prouder of and more humbled by their service, dedication, and commitment to keep our country safe from all threats and hazards. pic.twitter.com/lIQ5iqGDmF — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) 7 d’abril de 2019

Nielsen, de 46 anys, era la responsable de la seguretat interior dels Estats Units des del desembre del 2017. Fa temps que es deia que estava a la corda fluixa, sobretot per la indignació que ha despertat la política de separació de famílies, i l'augment de les arribades a la frontera sud dels Estats Units, malgrat la política de "tolerància zero" promesa per Trump: al març es va arribar a un rècord de 100.000 arribades, el més alt de l'última dècada.

Trump ha fet de la retòrica antiimmigració el principal argument de la seva presidència, i l'ha portat fins a l'extrem del tancament parcial de l'administració nord-americana, que ha afectat 800.000 funcionaris, en la seva pugna amb els demòcrates pel finançament del reforç del mur de la frontera amb Mèxic. El president nord-americà fins i tot ha anunciat la fi de les ajudes a la cooperació amb Guatemala, Hondures i el Salvador per no aturar el flux dels seus ciutadans cap als Estats Units. També ha amenaçat amb tancar la duana amb Mèxic. A la carta de renúncia Nielsen es queixa de la manca de suport del Congrés i dels tribunals, que en diverses ocasions han posat fre a polítiques que vulneren drets fonamentals, com el veto a l'entrada de ciutadans de determinats països musulmans.

La dimissió de Nielsen és l'última d'una llarga llista d'alts càrrecs que abandonen l'administració Trump, que ara mateix no té un successor per a les carteres de Defensa o de cap de gabinet. Arriba també després que Trump anunciés abruptament divendres que cessava el màxim responsable de la policia fronterera, Ronald Vitiello, dient que volia algú "més dur". La policia fronterera depèn del departament de Seguretat Interior, que es va formar després dels atacs d'Al-Qaida als Estats Units de l'11 de setembre del 2001.