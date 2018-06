Un jutge retira la classificació de 'porno dur' a la 'Brokeback mountain' sud-africana

Victòria simbòlica en el dia contra l'homofòbia. Un jutjat sud-africà ha anul·lat la qualificació de 'pornografia dura' que hi havia sobre la pel·lícula 'Inxeba' ('La herida'), coneguda com la 'Brokeback mountain' africana per la relació sexual entre dos homes joves durant la cerimònia de circumcisió que marca el pas al món adult a la cultura xosa. La decisió del Tribunal del Nord de Gauteng, amb seu a Pretòria, posa fi a la polèmica que ha envoltat aquesta cinta, premiada en diversos festivals nacionals i internacionals i que ha rebut crítiques i el boicot per part de la poderosa Casa Nacional de Líders Tradicionals, que veuen en la història un atac a la comunitat. A partir d'ara, la cinta passa a ser apta per als més grans de 16 anys.

L'organisme que regula el sector del cinema va donar a la pel·lícula la classificació de 16SLN pel llenguatge, lesescenes de sexe i l'aparició dels cossos despullats dels protagonistes, tot i que en realitat no hi ha cap escena explícita de sexe.

Però els productors de la cinta van apel·lar en contra de la classificació que situava 'Inxeba' en els circuits reduïts i ara el tribunal que presideix el jutge Joseph Raulinga els ha donat la raó afirmant que la censura es va sobrepassar i es van violar els drets de la llibertat d'expressió.

No obstant, el magistrat entén que la història atempta contra la cultura xosa i "és nociva i inquietant i exposa ls adolescents de 16 anys" a conductes homosexuals.