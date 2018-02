Boicot a una pel·lícula que barreja tradició i homosexualitat a Sud-àfrica

L'han batejat com la 'Brokeback mountain" sud-africana pel tema que tracta i per la polèmica que ha aixecat fins i tot abans que aquest primer cap de setmana de febrer arribés als cinemes, precedida per una bona acollida a festivals internacionals. 'Inxeba', traduïda com 'La Ferida' és una història d'amor, un amor entre dos homes joves que participen en la cerimònia de l''Ulwaluko', la circumcisió que marca el pas a la vida adulta dels homes en la cultura xhosa. La pel·lícula està parlada exclusivament en llengua xhosa, marcada per sons oclusius, i amb subtítols en anglès, un dels onze idiomes oficials del país.

In the interests of the safety of our customers and staff, following threats of violence and damage to property, Nu Metro Canal Walk will not be screening #Inxeba (‘The Wound’). For any further information, please reach us at helpdesk@numetro.co.za or on 0861-CINEMA. — Nu Metro Canal Walk (@numetrocanal) 2 de febrer de 2018

L'estrena ha estat envoltada de força polèmica per barrejar una antiga tradició amb l'homosexualitat, malgrat que el director, John Trengove, ha insistit que en realitat tracta d'una història d'amor, universal i atemporal. Però les crítiques que alguns internautes han fet a les xarxes socials, demanant directament el boicot, ha fet que algunes sales d'exhibició s'ho repensessin i han preferit cancel·lar els passis previstos.

Al capdavant dels intents de retirar la cinta hi ha la Fundació de l'Home i el Noi, així com el poderós Congrés de Líders Tradicionals de Sud-àfrica (Contralesa), que han denunciat que la pel·lícula mostra una "falsa representació de la pràctica d'inici" a que cada any se sotmeten milers de joves xhosa, en molts casos sense cap mesura ni control higiènic. Nkosi Mkhanyiseli Dudumayo, secretari regional del Congrés, titlla la història d'"enganyosa" i, segons recull el diari 'City Press', afirma que "les úniques persones amb probabilitats de gaudir-ne són les que no han fet la iniciació masculina tradicional".

Nelson Mandela era xhosa i en les seves memòries descriu el dolor que va sentir quan, de nen, va ser circumcidat a la seva localitat natal de Qunu: "Era com si em prenguessin foc a les venes", escriu qui va ser el primer president negre del país. De fet, diverses organitzacions de drets humans alerten dels riscos que amaga aquesta pràctica que es fa sovint en la clandestinitat i que comença amb l'aïllament del grup de nois durant un mes. Vestits amb una manta i amb la cara i el cos pintats amb fang blanc estudien amb els iniciadors fins que arriba el dia de la circumcisió. Cada any, els hospitals sud-africans reben centenars de joves amb infeccions, deshidratació severa o mutilacions i les víctimes mortals es compten per desenes.

Amb tot, la pel·lícula també ha comptat amb defensors. També a les xarxes, l'influent periodista Eusebius McKaiser afirmava que 'Inxeba' és una "excel·lent i preciosa" pel·lícula. "L'he vista dos cops i la tornaré a veure un altre cop", deia al seu compte de Twitter.

#Inxeba is an excellent and beautiful film. I've seen it twice and will see it again. Go and watch it this weekend! And it you've not seen it you're NOT entitled to a definitive view about it. pic.twitter.com/cQnI4T04TE — Eusebius McKaiser (@Eusebius) 2 de febrer de 2018

Els defensors de la cinta assenyalen que en el rerefons de les protestes hi ha una homofòbia generalitzada al país, malgrat que Sud-àfrica és l'oasi per al col·lectiu homosexual. La llei permet el matrimoni homosexual des de fa més d'una dècada però les entitats i ONG continuen denunciant discriminacions a tots els nivells i totes les cultures que omplen aquest país. És una minoria, és cert, però els crítics d''Inxeba' afirmen que els "homes de veritat" no donen suport la pel·lícula, que va ser seleccionada per l'acadèmia sud-africana per representar el país als Oscar.