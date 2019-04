Sri Lanka rebaixa a 253 la xifra de morts pels atemptats

Les autoritats de Sri Lanka ha reduït a 253 el nombre de morts a la sèrie d'atemptats de diumenge passat contra esglésies i hotels de luxe, gairebé 100 menys dels anunciats prèviament. El reajustament en el balanç s'explica per la dificultat de comptar els cossos, a causa de l'estat en què han quedat arran de les explosions. A més, prop de 500 persones han resultat ferides.

Els atacs gairebé simultanis en tres hotels de luxe i tres esglésies a Colombo i altres ciutats del país van ser comesos per almenys nou suïcides carregats de potents explosius, la majoria dels quals persones "ben formades" pertanyents a la classe mitjana-alta.

El govern de Sri Lanka va vincular l'atac, reivindicat per l'Estat Islàmic, amb el poc conegut grup terrorista local islamista National Thowheeth Jamath (NTJ), encara que va advertir sobre possibles vincles estrangers. El grup havia actuat fins ara en contra del patrimoni budista, una acció tipificada de molt greu.

Una dona col·loca unes flors en una tomba d'una de les víctimes dels atemptats, al cementiri de Negombo

Pel que fa a la investigació, la policia busca 140 persones amb presumptes vincles amb l'Estat Islàmic, una xifra que s'ha d'afegir als 76 arrestos ja practicats, alguns dels quals són estrangers procedents de Síria i Egipte, segons fonts oficials citades per l'agència Reuters. Per garantir la seguretat s'han desplegat per tota l'illa unes 10.000 tropes militars que han pres carrers i llocs emblemàtics. En aquest sentit, el govern recomana evitar esglésies i mesquites davant de l'amenaça que els atacs es puguin repetir.

Mentrestant, al govern de Sri Lanka continuen els retrets entre dirigents polítics i policials per no haver atès les advertències que s'estava preparant un atemptat contra esglésies catòliques setmanes abans de la cadena d'atacs.

A Sri Lanka la població cristiana representa el 7,4% dels 21 milions d'habitants, mentre que els budistes són el 70,2%, els hinduistes el 12,6% i els musulmans el 9,7%, segons dades del cens del 2011.