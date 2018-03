Un tanc israelià mata un granger palestí al sud de Gaza

Un granger palestí ha mort i un altre ha resultat ferit aquest divendres al sud de Gaza per trets d'un tanc israelià quan s'han acostat a la tanca de separació amb Israel, segons han informat l'Exèrcit israelià i fonts sanitàries palestines.

L'incident es produeix just en el preludi de les protestes de la "Marxa del Retorn" promogudes per totes les faccions palestines, que estan cridant a la població a acampar prop de la tanca que limita Gaza i marxar a pacíficament cap a les fronteres amb Israel per reivindicar el seu dret al retorn. La protesta arrenca aquest divendres i hauria de durar fins al 15 de maig, el que els palestins anomenen el Nakba, la data que marca el desplaçament de milers de palestins fora de les seves terres després del conflicte que va seguir a la creació de l'estat d'Israel el 1948.

Fonts militars israelianes han informat que uns 200 palestins han participat en protestes violentes en quatre localitats al llarg de la tanca de seguretat que separa Gaza d'Israel, encenent fogueres i llançant pedres als soldats israelians de l'altre costat.

Les tropes israelianes han disparat també contra un grup de manifestants palestins que intentaven danyar la tanca de seguretat, ha informat l'Exèrcit israelià, segons recullen mitjans locals. Els organitzadors de la marxa, entre ells Hamas, diuen que serà pacífica, però les autoritats israelianes es preparen per a possibles incidents.

La mort del granger palestí

"Dos sospitosos es van acostar durant la matinada a la tanca de separació al sud de la franja de Gaza en actitud sospitosa. Com a resposta un tanc de l'Exèrcit disparar contra ells", un dels quals va morir, ha declarat a Efe un portaveu de l'Exèrcit israelià.

Les autoritats de Gaza han informat que la víctima era Omar Samur, de 27 anys, i que l'atac d'havia produit a l'est de Kan Yunis, al sud de la franja. Ho ha precisat el portaveu del Ministeri de Sanitat gazatí, Ashaf a Qedra, que ha remarcat que Israel havia disparat sobre "grangers palestins".