El TEDH ordena a Turquia que alliberi el líder polític kurd Selahattin Demirtas

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha sentenciat aquest dimarts que Turquia ha d'alliberar "immediatament" el líder polític kurd Selahattin Demirtas, ex copresident del Partit Democràtic dels Pobles (HDP), empresonat des de fa més de quatre anys. La Gran Sala del Tribunal d'Estrasburg ha dictaminat, amb quinze vots a favor i dos en contra, que, en el procés judicial contra Demirtas, les autoritats turques van violar la llibertat d'expressió, el dret a la llibertat i la seguretat, el dret a una decisió ràpida sobre la legalitat de la seva detenció i el dret a unes eleccions lliures.

Demirtas, que va ser diputat entre el 2007 i el 2018, va ser empresonat preventivament el novembre del 2016 acusat de diversos càrrecs de terrorisme i s'enfronta a penes de fins a 142 anys de presó. Les autoritats turques el consideren responsable d'haver liderat les protestes de l'any 2014 contra la inacció de l'exèrcit turc durant el setge de l'Estat Islàmic a la ciutat kurda siriana de Kobane. Les protestes van acabar provocant 37 morts, però Demirtas nega tenir-hi cap responsabilitat.

"Finalitat política"

El TEDH tampoc no veu cap vincle entre el líder kurd i aquells fets i argumenta que "les raons presentades per les autoritats per a la detenció preventiva del demandant van ser una simple coartada per a una finalitat política ulterior, que va ser una qüestió d'indiscutible gravetat per a la democràcia". De fet, segons el Tribunal, el seu empresonament va llançar "un perillós missatge a tota la població" i va reduir els límits del debat democràtic.

"S'ha demostrat que l'anomenat procés judicial que s'ha dut a terme contra mi i els meus amics durant sis anys era polític i il·legal i que som innocents", ha tuitejat Demirtas. L'HDP ha qualificat d'"històrica" la decisió del Tribunal i diversos països han instat Turquia a complir les ordres d'Estrasburg. Tot i que la sentència és vinculant, Ankara ja ha evitat complir altres resolucions del mateix tribunal en ocasions anteriors.

L'any 2018 el TEDH ja havia ordenat l'alliberament de Demirtas, que llavors es trobava encara en presó preventiva. Uns mesos més tard un tribunal va anul·lar l'ordre de presó preventiva, però no va arribar a sortir en llibertat perquè prèviament ja havia sigut condemnat en ferm a quatre anys i vuit mesos de presó per una altra causa relacionada amb els mateixos fets. Aquella primera sentència del TEDH va ser utilitzada pels presos polítics catalans (llavors encara en presó provisional) com a argument per demanar la seva posada en llibertat, però el Tribunal Suprem va negar que els casos tinguessin cap relació.

Detinguda l'exdiputada kurda que va ser condemnada a 22 anys de presó per un tribunal turc

La sentència d'Estrasburg contra Demirtas arriba precisament el mateix dia que una altra dirigent de l'HDP, Leyla Güven, ha entrat a la presó per complir la condemna de 22 anys i 3 mesos que se li va imposar aquest dilluns, també per càrrecs de terrorisme.