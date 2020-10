Les tendències populistes perden força a Europa segons una enquesta de 'The Guardian'

Els suport a les tendències populistes ha caigut a Europa, segons una enquesta de YouGov organitzada sota un projecte del diari britànic The Guardian i la Universitat de Cambridge. Després d'entrevistar prop de 26.000 persones de 25 països, s'observa una caiguda "notable" de les tendències populistes el 2020 als vuit països europeus que inclou la mostra. Els experts entrevistats pel diari britànic consideren que la caiguda es deu principalment a la pandèmia del coronavirus i avisen que l'afecció per aquestes tendències es podria recuperar a mesura que el pèndol de la crisi es desplaci del flanc sanitari a l'econòmic.

"Podríem pensar en el virus com un volcà", diu a The Guardian el sociòleg de la Universitat d'Amsterdam Matthijs Rooduijn: "Ha colpejat amb força el populisme, però li deixarà al darrere un terreny fèrtil per al futur". Però a què es refereix aquest estudi quan parla de "tendències populistes"? Doncs es consideren populistes les persones que estan "molt d'acord" amb aquestes dues afirmacions: "El meu país està dividit entre gent ordinària i elits corruptes que els exploten" i "la voluntat de la gent hauria de ser el principal interès de les polítiques d'un país". Així, The Guardian utilitza la definició del politòleg Cas Mudde que considera el populisme com una "ideologia que separa la societat entre dos grups antagònics: la gent pura i l'elit corrupta".

D'aquesta manera, els organitzadors de l'estudi han entrevistat entre juliol i agost tant del 2019 com del 2020 persones del Regne Unit, Dinamarca, França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Espanya i Suècia. I, comparant els dos anys, han identificat que "menys persones estan d'acord amb una de les dues afirmacions esmentades anteriorment. El suport a aquesta mena d'afirmacions cau d'un 33% a un 22% a Dinamarca, i al voltant de deu punts menys al Regne Unit, Alemanya i França. En el cas d'Itàlia es registra una davallada menor, de sis punts percentuals, semblant a la d'Espanya.

Ara, també es destaca que a Dinamarca només un 22% dels enquestats estan molt d'acord amb l'afirmació que "el poder d'uns pocs interessos privilegiats prevenen el nostre país de progressar". En canvi, el percentatge és del 69% a Espanya i Itàlia (al capdamunt del rànquing), alineades amb països com els Estats Units i França.