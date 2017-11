Els terroristes del Sinaí portaven banderes de l’EI

El govern egipci d’Abdel Fatah al-Sissi no va esperar ni un dia per posar en marxa les represàlies pel sagnant atemptat que divendres es va cobrar la vida de 305 persones que resaven en una mesquita al Sinaí. Ahir mateix va iniciar els bombardejos sobre posicions i vehicles terroristes a la zona muntanyosa que envolta la localitat de Bir al-Abed, que acull la mesquita atacada.

El fiscal en cap egipci, Nabil Sadeq, va comparèixer també ahir en roda de premsa i va elevar la xifra final de morts a 305 persones, entre les quals 27 nens, a més de 128 ferits.

Segons el relat de Sadeq, la mesquita d’Al-Rawda va ser envoltada per “entre 25 i 30 radicals” que portaven la bandera negra de l’Estat Islàmic. Fins ahir el grup jihadista no havia reivindicat encara l’atemptat, tot i que en aquesta zona del Sinaí opera la branca egípcia de l’EI, Wilayat Sinai, que ha comès diversos atemptats sagnants en els últims anys. Fins ara, però, mai no havia atacat una mesquita, tal com va remarcar també el fiscal en cap.

Els jihadistes van arribar al temple en cinc totterrenys, va detallar el fiscal. Segons els testimonis recollits per la fiscalia en dos hospitals d’Ismailia, es van sentir trets i explosions fora de la mesquita d’Al-Rawda. Just després, els jihadistes van entrar al temple vestits de negre i amb roba de camuflatge, “alguns emmascarats i d’altres amb molt de cabell i molta barba, i amb armes automàtiques”. Alguns d’ells portaven la bandera negra amb el lema “No hi ha més Déu que Al·là i Mahoma el seu profeta”.

“Quan va començar el tiroteig tothom estava corrent i els uns xocaven contra els altres”, va explicar un dels ferits, Magdy Rezk, des de l’hospital, informa Reuters. “Però jo vaig poder escapar-se dels homes emmascarats amb vestit militar”, afegia.

Reforç de la seguretat

La Fiscalia General d’Egipte ha posat en marxa una investigació per trobar els culpables, mentre l’estat entra en tres dies de dol nacional per les víctimes del pitjor atac terrorista de la seva història. El govern ha reforçat també la seguretat a totes les instal·lacions religioses i als edificis clau del país. Al-Sissi va prometre exercir la “força màxima” contra els culpables. Des de la mateixa nit de divendres a dissabte, l’exèrcit egipci va posar en marxa bombardejos aeris sobre els suposats amagatalls i vehicles dels jihadistes implicats en l’atac, tot i que no es van donar més detalls sobre els militants colpejats.

L’atemptat al Sinaí arriba quan el president del país intenta atreure més inversió i enllestir el programa de reformes del Fons Monetari Internacional (FMI) per intentar fer reviure una economia molt malmesa després de la inestabilitat política que va seguir a la Primavera Àrab del 2011 i de la caiguda dràstica del turisme a causa també del terrorisme.

Els fets també han portat a suspendre l’obertura de la frontera d’Egipte amb Gaza, el pas de Rafah, que estava prevista precisament per ahir durant tres dies. Fonts de l’Autoritat Nacional Palestina van confirmar que l’obertura del pas de Rafah s’ajornava per l’atemptat, i quedaven a l’espera els 30.000 palestins de Gaza que s’han inscrit al registre per poder sortir del territori, que Israel sotmet a un fort bloqueig.