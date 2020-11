Els manifestants pro democràcia assetgen la seu de la policia a Bangkok

Milers de manifestants pro democràcia s’han plantat aquest dimecres a la nit davant la seu principal de la policia de Tailàndia, a la capital del país, Bangkok, per a un segon dia de protestes massives, després que sis persones fossin tirotejades i 55 més resultessin ferides dimarts en uns violents enfrontaments davant del Parlament nacional.

Protestant contra la decisió del govern de rebutjar una proposta de reforma constitucional –una demanda clau dels grups pro democràcia– i per la violència policial exhibida dimarts, els manifestants van tirar galledes de pintura de colors i van escriure pintades a les façanes de l’edifici de la seu de la Policia Reial Tailandesa. La força policial, parapetada en el mateix edifici, no hi va intervenir.

Des del juliol passat, les manifestacions pro democràcia són constants a Tailàndia. Els opositors exigeixen canvis constitucionals, la dimissió del primer ministre Prayuth Chan-ocha i que es puguin exigir responsabilitats al rei Maha Vajiralongkorn. Prayuth ha instat reiteradament els manifestants a abstenir-se d'actuar amb violència, però, malgrat els incidents registrats, ha descartat introduir mesures d'emergència, com les que prohibeixen les reunions públiques de més de quatre persones, que es van activar durant una setmana el mes d’octubre passat.

Els manifestants van exhibir una inusual mascota durant la protesta, ànecs inflables, en resposta a l'ús dels canons d'aigua que ha fet la policia.

An unusual mascot has emerged on the frontline of Thailand's protests this week - inflatable yellow pool ducks https://t.co/4dqsL9CGm4 pic.twitter.com/fJ69fLAmcr — Reuters (@Reuters) November 19, 2020

Si bé la concentració de dimarts va acabar en un caos, amb la intervenció de la policia utilitzant canons d’aigua i disparant gasos lacrimògens sobre la multitud, dimecres molts dels participants van acudir equipats a la protesta amb cascos, ulleres i màscares antigàs per protegir-se. I també amb els mencionats ànecs inflables gegants. La passivitat policial, però, va evitar ahir qualsevol escalada de violència. La protesta va acabar pacíficament i amb la convocatòria d’una altra manifestació per a dimecres que ve.

20:20 Organizers have called an end to today’s protest. Rung Panasaya asked followers to meet again on Nov 25th (next Wednesday) at The Crown Property Bureau. #whatishappeninginthaiand #ThailandProtest pic.twitter.com/PZOeoknGXl — Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) November 18, 2020

Els incidents de dimarts han sigut els més greus des de l’inici del moviment de protesta actual. El Centre Mèdic Erawan de Bangkok va informar que, de les 55 persones ferides, almenys 32 patien els efectes de la inhalació de gasos lacrimògens i sis havien rebut ferides d’arma de foc. La policia, però, ha negat l'ús de munició real i assegura que està investigant qui va obrir foc.

Els manifestants han promès continuar. “Anuncio l'escalada de les protestes. No cedirem. No hi haurà compromís", va dir Parit Penguin Chiwarak, un dels líders del moviment, mentre s’adreçava a la multitud a les portes del Parlament.

Al llarg d’aquesta setmana, els parlamentaris han debatut sobre diverses propostes de canvi constitucional, però les reformes més radicals s’han tombat, incloses les restriccions al poder de la monarquia i la composició del Senat, que actualment té escons reservats als militars. La demanda d’un govern més transparent i democràtic, i reformes que asseguressin que només un diputat elegit pogués esdevenir primer ministre, són algunes de les peticions més significatives. Tailàndia té actualment un sistema en el qual el Parlament pot designar una persona no elegida com a primer ministre.

Aquest matí de dijous, la seu de la policia apareixia pintada de blanc, deixant poques empremtes de la manifestació de la nit anterior. Com a mínim fins a la setmana vinent, quan qualsevol espurna pot tornar a encendre foc.