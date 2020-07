Trump sosté que el coronavirus “simplement desapareixerà” i rebutja cap estratègia per aturar el repunt de casos

El president dels Estats Units, Donald Trump, continua traient ferro a la crisi del covid-19. Primer va dir al febrer que el virus s’esvairia com qui no vol la cosa, “com un miracle”, i després al maig va assegurar que “desapareixeria fins i tot sense una vacuna”. I ahir, en ple augment de casos –segons The New York Times, en les últimes dues setmanes el nombre de casos als EUA ha crescut un 80%– va tornar a respondre que res, que creu que ho està fent “molt bé” contra el coronavirus i que “en algun moment això simplement desapareixerà”. També va rebutjar oferir cap estratègia per afrontar els repunts de casos al sud i a l’oest del país.

Aquestes declaracions de Trump en una conversa a la cadena Fox van arribar ahir després que el cap d’Epidemologia de la Casa Blanca, Anthony Fauci, avisés que si no es prenen mesures s’accentuarà el perill d’arribar als 100.000 casos diaris, una xifra molt superior als 40.000 actuals. A més, segons la Universitat Johns Hopkins, ja han mort 127.500 persones als EUA i més de 2,6 milions s’han contagiat. Tot i aquestes xifres, quan la Fox va repreguntar ahir a Trump si encara creia que el virus desapareixeria sol, el president dels EUA va respondre que “sí”. “Ho crec”, va ratificar.

També en una entrevista a la Fox va assegurar que ell té una mascareta de color negre que li queda molt bé, però que fins ara no se l’ha posat perquè és el president. “Soc el president –va recordar a l’entrevistador–, a tothom qui veig li han fet el test abans”, ha respòs Trump, que ha rebut crítiques per no portar mai mascareta. En tot cas, ha dit que si estigués entre una multitud sí que se la posaria.

Després d’aquesta polèmica entrevista, la portaveu de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, va tancar files amb Trump i va dir: “El president té la seguretat que desapareixerà, ell ha posat en marxa un equip revolucionari de primera classe que vencerà la burocràcia i aconseguirà una vacuna”.