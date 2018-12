Trump nomena William Barr com a fiscal general dels EUA

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat avui la nominació com a fiscal general de William Barr, qui ja va dirigir el departament de Justícia entre el 1991 i el 1993 sota la presidència de George H.W. Bush. El seu nomenament forma part d'una sèrie de canvis que Trump ha decidit fer en el seu govern després que el seu partit, el Republicà, perdés el control de la cambra baixa en les eleccions legislatives del novembre passat.

A banda d'anunciar l'elecció de Barr, el president nord-americà ha comunicat també la seva nova ambaixadora davant de les Nacions Unides. L'escollida és Heather Nauert, l'actual portaveu del departament d'Estat. L'experiodista de la televisió conservadora FOX News substituïrà a Nikki Haley. L'exgovernadora de Carolina del Sud va anunciar a l'octubre que renunciaria com a ambaixadora a finals d'aquest any.

Un nou de cap de gabinet podria ser el tercer canvi en el govern de Trump. John Kelly presentarà la seva dimissió en els pròxims dies, segons han informat els mitjans nord-americans. El mandat del general retirat ha sigut tumultuós des de la seva arribada a la Casa Blanca a finals de juliol de 2017. I, en els últims mesos la seva relació amb el president, segons fonts del govern consultades per la CNN, s'ha tornat insostenible. No se sap encara qui serà el seu substitut però s'especula que sigui Nick Ayers, el cap de l'equip del vicepresident, Mike Pence.

Trump ha informat des dels jardins de la Casa Blanca les nominacions de Barr i Nauert, poc abans de marxar cap a Kansas City, Missouri. "Va ser la meva primera opció des del primer dia", ha dit de Barr, que si és confirmat ple Senat, reemplaçarà Jeff Sessions, que va ser forçat a dimitir el 7 de novembre després de ser criticat de manera reiterada per Trump.

Després de l'acomiadament de Sessions, el president va nomenar de manera interina per liderar al Departament de Justícia a Matthew Whitaker, cap de gabinet del fiscal general sortint. La situació entre Trump i Sessions havia estat marcada des del començament per la tensió, amb alts i baixos des de fa més d'un any, perquè el fiscal general va decidir inhibir-se de la investigació de la trama russa pels seus contactes amb Moscou.

Barr, que s'ha mostrat a favor d'un poder executiu fort i d'investigar Hillary Clinton, es va convertir en el favorit després de la pobra recepció que va tenir l'elecció de Mathew G. Whitaker com a fiscal general en funcions.