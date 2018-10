Dimiteix per sorpresa l'ambaixadora dels Estats Units a l'ONU

Nikki Haley, l'ambaixadora dels Estats Units davant les Nacions Unides, ha renunciat al càrrec aquest dimarts a la tarda perquè, segons ha apuntat en una compareixença amb Donald Trump, ha arribat el moment de "fer un pas enrere".

"És important que els funcionaris sàpiguen quan cal fer un pas enrere", ha dit Haley durant la roda de premsa al Despatx Oval de la Casa Blanca davant un grup de periodistes.

Haley, de 46 anys i persona de confiança del president nord-americà, Donald Trump, hauria comunicat la decisió a la Casa Blanca fa uns mesos, ja que considerava que el seu càrrec no s'havia d'allargar més de dos anys.

Així ho ha confirmat el mateix Trump, que ha agraït en tot moment la feina de Haley durant aquests dos anys. El nom del successor s'anunciarà en les pròximes setmanes.

Després que s'anunciés la decisió, el president Trump ha comparegut aquesta tarda a la Casa Blanca amb la seva "amiga" Nikki Halley per explicar els motius de la renúncia. Ho ha avançat el mateix Trump en un missatge a través del seu perfil de Twitter:

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.