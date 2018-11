Trump, a un periodista: "Ets un maleducat, una persona terrible"

Qualificar els mitjans de comunicació com "l'enemic del poble" i insultar un periodista crític. Són els ingredients de l'últim atac a la premsa del president d'EUA, Donald Trump, que es va enfrontar aquest dijous de forma insòlita a un reporter de la cadena CNN durant una roda de premsa a la Casa Blanca. "Deixa el micròfon ... Et diré una cosa, la CNN hauria d'avergonyir-se pel fet que tu hi treballis. Ets un maleducat, una persona terrible", ha dit el mandatari davant dels ulls del món, que transmetia en directe la roda per canals de televisió d'arreu.

L'escena, completament insòlita, arriba al punt que el president qualifica els mitjans com a "enemic del poble". Per fer-ho més surrealista, la portaveu de Trump, Sarah Sanders, riu durant l'incident i una funcionària intenta treure de la mà el micròfon al periodista, cosa que no ha aconseguit.

"Honestament crec que hauríeu de deixar-me dirigir el país",deia Trump, mentre afirmava que els mitjans americans són negatius per a la població perquè informen de suposades "notícies falses". "Quan informeu de notícies falses, i la CNN ho fa molt, sou l'enemic del poble", deia Trump per després fer el gest de marxar, irat.

Després de l'incident el periodista de la CNN, una cadena que és el blanc predilecte dels atacs del periodista, ha estat defensat pel reporter de la NBC, que tenia el torn de pregunta següent. La resposta de Trump? Dir que tampoc és un gran fan de la cadena. Llavors, el reporter de la CNN torna a aixecar-se del seu seient i provoca un nou enuig presidencial: "Seu, sisplau", va expressar Trump.

Però l'atac a Acosta no ha estat l'únic punt de fricció entre el president i els periodistes durant la roda de premsa en què Trump informava dels resultats de les eleccions, que han vist reforçada la seva majoria al Senat però li han fet perdre el control de la cambra de Representants. Trump s'ha mostrat ofès quan una periodista li ha preguntar si la seva decisió d'autoqualificar-se de "nacionalista" durant la campanya electoral tenia com objectiu "encoratjar" els nacionalistes blancs del país. "Quina pregunta més racista", ha dit Trump Yamiche Alcindor, periodista negra de la cadena de televisió publica PBS, que és negra. "El que m'acaba de dir m'insulta, és una cosa molt terrible, el que m'ha dit", vha dit el president.

I què ha fet Trump davant les preguntes d'una tercera periodista a qui no havia donat el torn de paraula? Dir: "que mitjans tan hostils, són molt hostils".