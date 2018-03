Els primers recomptes parcials a Egipte donen una aclaparadora victòria a Al-Sissi

Els primers recomptes de vots parcials de les eleccions presidencials a Egipte, que van concloure ahir, concedeixen una victòria aclaparadora al mandatari Abdelfatah Al-Sissi.

L'agència de notícies oficial, Mena, ha indicat que segons els recomptes en diverses províncies del país, Al-Sissi ha aconseguit centenars de milers de vots, i el seu únic contrincant, Musa Mustafa Musa, alguns milers.

Cap font oficial ha ofert encara les dades de participació o percentatges de votació, ni a nivell regional ni nacional, i està previst que el resultat oficial dels comicis s'anunciï dilluns que ve.

La victòria d'Al-Sissi era àmpliament esperada perquè el seu únic contrincant, un aliat del president, durant la campanya electoral no va participar en mítings i gairebé no va fer propaganda per donar-se a conèixer.

La gran incògnita és l'índex de participació, cosa que ha preocupat tant a les autoritats que han arribat a anunciar que s'aplicarien multes als electors que no hagin acudit a les urnes.

Els partits d'oposició van cridar a boicotejar les eleccions en considerar-les una "farsa".