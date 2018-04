La violació i assassinat d'una nena de 8 anys desferma protestes a l'Índia

La violació i assassinat d'una nena de 8 anys d'un petit poble nòmada musulmà al nord de l'Índia, a mans d'un grup d'homes hindús, ha derivat en una lluita religiosa després de les protestes ultranacionalistes hindús a favor dels acusats. Una de les manifestacions fins i tot va intentar bloquejar l'accés dels policies als tribunals per formalitzar legalment les acusacions contra els vuit detinguts per aquest cas.

Dels vuit detinguts, n'hi ha alguns que han confessat el crim. Dos són agents oficials de policia que van acceptar milers de dòlars en suborns per encobrir el delicte. El cos de la nena de 8 anys, Asifa Bano, va aparèixer el gener passat cobert de sang al bosc a prop de Jammu, a l'estat del nord de l'Índia Jammu i Caixmir. Havia sigut segrestada i torturada per dos homes, i possiblement un tercer, que l'haurien violada repetidament durant tres dies fins que finalment la van matar estrangulant-la.



Els acusats haurien al·legat com a motiu el seu intent d'expulsar de la zona la comunitat nòmada musulmana de la qual formava part la nena, anomenada Barkawals. El cas ha desembocat en protestes a la regió, però no per condemnar els fets sinó per protegir els agressors, tots ells hindús. Fins i tot representants del partit nacionalista hindú BJP, del primer ministre Narendra Modi, han participat en les protestes.

540x306 Manifestants que defensen els acusats de violar una nena de 8 anys a Jammu, al nord de l'Índia. Manifestants que defensen els acusats de violar una nena de 8 anys a Jammu, al nord de l'Índia.

Amb tot, la polèmica ha saltat a les xarxes, on moltes persones índies han criticat la defensa dels violadors i s'han posicionat a favor de la víctima amb el hashtag #JusticeforAsifa (Justícia per Asifa).

A Nova Delhi centenars de manifestants, majoritàriament dones, protestaven dijous per demanar justícia per Asifa i per un altre cas de violació que ha generat polèmica mediàtica els últims dies, el d'una adolescent d'Uttar Pradesh que acusa de l'agressió un parlamentari del BJP. Segons les informacions destapades els últims dies per la premsa, el polític hauria abusat de la nena fa un any i després hauria pressionat la seva família perquè retirés la denúncia. Dilluns passat el pare de la nena va morir després de rebre una pallissa de simpatitzants i familiars del parlamentari del BJP.