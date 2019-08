La violència torna als carrers de Hong Kong

260x366 Un manifestant repel·lent amb una raqueta de tenis un pot de gas lacrimogen. / TYRONE SIU / REUTERS Un manifestant repel·lent amb una raqueta de tenis un pot de gas lacrimogen. / TYRONE SIU / REUTERS

Després de deu dies de protestes tenses però sense escenes de violència, la policia de Hong Kong va tornar a llançar dissabte gasos lacrimògens contra manifestants, que tiraven pedres i artefactes incendiaris al districte de Kwun Tong, a l’est de Kowloon. Hi va haver almenys 28 detinguts. L’escalada va arribar l’endemà que el moviment en defensa de les llibertats fes una cadena humana emulant la Via Bàltica.

Abans que agents armats amb porres carreguessin contra la multitud, grups de manifestants havien aixecat barricades al davant d’una comissaria. Alguns havien arrencat fanals que segons asseguraven estaven dotats d’equips de vigilància d’alta tecnologia.

“No volem ser controlats; volem drets humans”, deia Calvin Wong, un manifestant de 24 anys. “Potser la gent del continent ho accepta, però la gent de Hong Kong, no”.

Els agents també van disparar gasos lacrimògens a la zona de Wong Tai Sin dissabte al vespre; la policia va dir que responien als manifestants que havien tallat les avingudes i que apuntaven amb llums làsers als oficials.

Les manifestacions van començar al juny per un projecte de llei que permetria extradir ciutadans de Hong Kong a la Xina. Davant la massivitat de les protestes, el govern primer va congelar el projecte i després el va retirar, però el moviment ha evolucionat cap a noves reivindicacions, com el sufragi universal, l’amnistia dels detinguts i que s’investigui la violència policial.

La setmana passada va ser la primera sense xocs entre policies i manifestants. Els organitzadors calculen que almenys 1,7 milions de persones van protestar diumenge sense incidents pel centre de la ciutat sota la pluja intensa. La presidenta de Hong Kong, Carrie Lam, es va veure obligada a declarar que escoltaria més la veu del carrer. Poc abans que comencessin els enfrontaments, Lam escrivia en un post a Facebook: “No espero que el diàleg pugui resoldre les coses fàcilment, però continuar lluitant tampoc és una sortida”.

A la tarda, un grup de manifestants es va quedar al carrer davant d’una comissaria. Un grup més reduït es va retirar cap a un centre comercial a l’aire lliure després que la policia els arraconés. A l’entrada de l’estació de metro de Kwun Tong els opositors van llançar objectes i una ampolla incendiària contra els agents i un grup de periodistes. La policia va respondre amb gasos.

Després, els manifestants van continuar llançant deixalles i van agafar tapes del clavegueram amb la intenció d’erigir barricades, però es van acabar dispersant.

Polèmica pel metro tancat

La manifestació de dissabte havia estat autoritzada, en el dotzè cap de setmana consecutiu de mobilitzacions. Però al migdia l’operador de metro va dir que aturava el servei en el trajecte previst per a la manifestació, al·legant motius de seguretat. Però els opositors ho van interpretar com un concessió a Pequín per limitar l’abast de la protesta. Els mitjans de comunicació xinesos havien criticat els operadors de transport públic de l’excolònia per haver habilitat trens perquè els manifestants poguessin tornar a casa després de l’ocupació d’una estació de tren dimecres.

