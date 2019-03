"No podíem actuar com en qualsevol altra jornada electoral": les frases destacades dels comissaris dels Mossos

Manel Castellví

Excomissari d'informació dels Mossos

1. "L'escenari del dia 1 d'Octubre seria el de col·legis amb activitats i que, a primera hora del matí, ens trobaríem amb gent fent resistència passiva a l'actuació de la policia. En aquell moment no es preveien actes de violència"

2. Sobre els CDR: "Eren persones inconnexes, persones que provenen de diverses organitzacions, associacions, partits polítics, que els uneix una acció que és promoure el referèndum [...] És incipient, i aquesta és la situació real dels CDR fins al dia 1 d'Octubre"

3. "L'ANC i Òmnium són organitzacions que sempre han convocat manifestacions multitudinàries sota la consigna de la no-violència. Mai hi ha hagut incidents i, és més, els considerem els nostres interlocutors en aquest àmbit, precisament per aquesta actitud i el resultat de la seva gestió"

Emili Quevedo

Excap de comunicació estratègica dels Mossos



1. "El major Trapero va intentar dissuadir els màxims responsables de la Generalitat de la celebració del referèndum. No va tenir èxit"

2. El senyor Forn feia públic que el cos de Mossos es comportaria el dia 1 d'Octubre de la mateixa manera que en una jornada electoral normal, i això òbviament no ens semblava que fos ajustat a la realitat [...] No podíem actuar com en qualsevol altra jornada electoral en una activitat política que havia estat prohibida [...] Aquesta queixa la vam fer patent en dues reunions [...], no només al conseller Forn, sinó també als senyor Junqueras i al senyor Puigdemont"

3. "Desafortunadament, el compliment absolut i complet del que va establir la interlocutòria de la magistrada no es va poder dur a terme en la seva integritat [...] Vam tancar o inhabilitar el màxim de centres de votació que va ser possible [...] Aconseguir la inactivitat absoluta de 2.300 centres de votació previstos a Catalunya, si no es va poder realitzar en la seva totalitat a partir de tots els efectius que es van aportar [...] és obvi que no es va poder complir en la seva totalitat"