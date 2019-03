Nou ball de xifres sobre els agents ferits l'1-O: Santamaría i Zoido parlen de 93 i els comandament policials de 120

Ball de xifres al judici al Procés sobre el nombre d'agents ferits durant la jornada del referèndum de l'1-O, el número d'intervencions en col·legis electorals i també els casos d'agents investigats en jutjats catalans. Si tant la llavors vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, com el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, van parlar amb contundència de 93 agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ferits -tot i que l'última xifra oficial del govern de Rajoy era de 111-, mentre minimitzaven al màxim la xifra de lesions en votants, aquest dijous els caps dels cossos espanyols han donat números diferents. Per una banda, el responsable de la Policia Nacional l'1-O, Sebastián Trapote, ha parlat de 65 agents lesionats -24 a Barcelona, 20 a Lleida, 7 a Girona, 7 a Tarragona, 6 a Sabadell i 1 a l'Hospitalet del Llobregat-. I per l'altra, el responsable de la Guàrdia Civil, Ángel Gozalo, has parlat de 55. És a dir, un total de 120.

Gozalo també ha precisat que cinc agents de la benemèrita van causa baixa aquell mateixa dia, mentre que l'exnúmero dos d'Interior Juan Antonio Nieto va assegurar dilluns que cap agent s'havia posat de baixa. Ara bé, podria tractar-se d'una baixa mèdica, més sostinguda en el temps. Trapote, al seu torn, preguntat per les defenses, no ha volgut entrar en la causa exacta de les lesions -si era que s'havien fet mal amb els furgons o ells mateixos.

Les contradiccions en la xifra de ferits s'han anat produint en diverses intervencions des de l'1-O de representants del govern espanyol o de responsables policials. L'endemà del referèndum va parlar de 431 efectius lesionats, una xifra que Zoido va ratificar en la seva compareixença al Senat el 18 de gener de 2018. Mesos més tard, però, el govern espanyol la va rebaixar a 111 en una resposta escrita al senador d'EH Bildu Jon Iñarritu dos mesos més tard, el 22 de març.

En quants centres es va intervenir?

Tampoc quadra la xifra d'intervencions en col·legis electorals per part dels cossos espanyols. Nieto va parlar d'actuacions a d'entre 104 i 113 escoles, en 53 de les quals va haver-hi incidents. El cap de la Guàrdia Civil, en canvi, ha parlat de 71 intervencions del seu cos, 51 de les quals amb incidents greus. És a dir, només en les de la benemèrita ja se supera la xifra de l'exnúmero dos d'Interior. Al seu torn, Trapote ha assegurat que en pràcticament totes es van trobar problemes i van actuar en 50 centres. És a dir, en total han parlat de 121 intervencions en col·legis, per sobre de la xifra de Nieto.

Minimització els procediments oberts contra agents

Les últimes xifres que no quadren són pel que fa procediments oberts per violència policial l'1-O. L'excap de la Policia Nacional ha parlat de 50 casos per males praxis, 17 dels quals s'han arxivat provisionalment i quatre sentències absolutòries. Però només a la ciutat de Barcelona hi ha 34 policies nacionals investigats actualment quan, segons els càlculs de Trapote, només hi hauria 29 procediments oberts al conjunt de Catalunya.