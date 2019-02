El president del Parlament britànic diu que permetria un debat sobre la independència i dona suport a Forcadell

El president de la Cambra dels Comuns, John Bercow, ha mostrat aquest dimecres el seu suport a Carme Forcadell, que s'enfronta al judici del Tribunal Suprem, a l'assegurar que ell també permetria que hi hagués un debat sobre la independència a la cambra.

Al contestar una pregunta del diputat del partit nacionalista gal·lès Hywel Williams en suport als presos polítics, Bercow ha dit que ell donaria llum verda a un debat sobre una potencial ruptura de Gal·les. "Per descomptat, és totalment escaient que hi hagi un debat en aquesta casa sobre la independència de Gal·les", ha dit. "Els diputats gaudeixen d'immunitat per les paraules que pronuncien en aquesta cambra".

I raised a Point of Order for @Plaid_Cymru on the twelve Catalan leaders on trial simply for organising a democratic referendum on Catalan independence.



These peaceful people are political prisoners held against their human rights for believing in self-determination #Catalonia pic.twitter.com/gpkTW1Rl74