Forcadell defensa que la DUI no va tenir "cap transcendència jurídica"

El judici al Procés, en directe

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, tanca la fase dels interrogatoris dels acusats en la causa contra el Procés al Tribunal Suprem. Representa la quarta pota que la Fiscalia situa com a necessària per a la "concertació" cap a la independència, juntament amb el Govern, les mobilitzacions ciutadanes i els Mossos d'Esquadra. Forcadell ha negat la major i ha fet saber a la fiscal Consuelo Madrigal que no va "participar" ni "dirigir" cap estratègia cap a la independència, desvinculant-se en tot moment de les decisions de l'executiu català. "Em vaig limitar a complir les meves obligacions com a presidenta del Parlament", ha reiterat en diverses ocasions la també expresidenta de l'ANC. Sobre aquesta etapa, de fet, Madrigal ha centrat l'inici de l'interrogatori. Forcadell ha defensat les mobilitzacions "espectaculars, massives i pacífiques" que constaven en el full de ruta de l'ANC el 2015.

Sobre la declaració d'independència del 27 de setembre del 2017, Forcadell ha presentat els mateixos arguments que la majoria d'acusats: ha assegurat que era una "resolució política sense transcendència jurídica". Ha admès que va llegir el preàmbul per donar-li un valor declaratiu i ha defensat en tot moment que la DUI, en si, estava al preàmbul de les resolucions com a "declaració política" i que no es va votar. Madrigal ha volgut incidir sobre si realment es va declarar la independència i Forcadell ha tornat a insistir que es va llegir una "declaració política". En aquest punt la fiscal ha preguntat si la DUI era, doncs, una "broma, un sainet, una farsa, una mentida o un teatre", i l'expresidenta del Parlament, abans que la tallés el president del tribunal, Manuel Marchena, ha censurat que Madrigal consideri que "la política és una farsa, un sainet".

Després de rebutjar entrar en detalls sobre aspectes relacionats amb el Govern, Forcadell sí que ha respost amb deteniment a les preguntes vinculades amb la tasca de presidenta del Parlament. "La mesa està obligada a rebutjar les iniciatives que no estiguin correctament en forma i temps", ha anotat, però "no té potestat per entrar en el fons i valorar la constitucionalitat de les tramitacions parlamentàries". Madrigal ha insistit si la mesa no havia d'inadmetre les iniciatives que entressin en contradicció amb resolucions del Tribunal Constitucional, i Forcadell ha citat jurisprudència per assegurar que no és així, i que la mesa no pot "limitar" ni "controlar el debat parlamentari perquè no està entre les seves funcions".

"La mesa del Parlament no es pot convertir en un òrgan censor"

Forcadell i Madrigal han entrat en un debat sobre l'obediència al Tribunal Constitucional i la capacitat o no de la mesa del Parlament per acceptar o no determinades resolucions. La fiscal ha citat una interlocutòria del TC que anul·lava els acords de la mesa per debatre la llei del referèndum, en què s'adverteix que la mesa està "facultada per inadmetre iniciatives la contradicció de les quals amb el dret constitucional sigui palmària i evident". L'expresidenta de la cambra ha assenyalat que la jurisprudència pot haver canviat "però els drets fonamentals no". "El que hem valorat sempre és defensar els drets dels diputats, la llibertat d’expressió, la inviolabilitat parlamentària i la sobirania del Parlament", i ha continuat: "El TC ens demanava una cosa impossible. Com es pot convertir la mesa del Parlament en un òrgan censor? Això no ho pot fer, la mesa d’un Parlament. Al contrari, ha d’afavorir el debat. La paraula i el debat ha de ser lliure".

Després d'assegurar que l'únic límit a la llibertat d'expressió són els drets fonamentals, Forcadell ha denunciat la "politització" del TC quan Madrigal li ha fet saber que és l'alt tribunal el màxim intèrpret de la Constitució. "En cap moment cap membre de la mesa tenia en la seva voluntat desobeir els mandats del TC [...], però també considero que a l’hora de jutjar temes relacionats amb Catalunya, s'han utilitzat criteris polítics en lloc de jurídics", ha apuntat Forcadell, que ha recordat la "celeritat extraordinària" amb què es reunia quan ho sol·licitava el govern de Mariano Rajoy.

L'expresidenta del Parlament s'ha sotmès a l'interrogatori al Suprem minuts després que la seva defensa hagi anunciat una demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) contra la seva presó provisional, tot i no haver esgotat les vies internes a l'estat espanyol, ja que el TC encara no ha resolt el seu recurs d'empara.