Iglesias veu un "problema polític" a Catalunya i Colau avisa que el telèfon "s'ha d'agafar sempre"

Pablo Iglesias torna a entrar en escena després que aquest cap de setmana Pedro Sánchez s'hagi negat a parlar amb Quim Torra per telèfon. "Això no va que es caiguin bé, sinó de responsabilitat institucional. Hi ha d'haver coordinació entre els dos governs i és una presa de pèl veure que Sánchez i Torra no volen parlar", ha asseverat el secretari general de Podem, que ha criticat el líder del PSOE per no respondre a la trucada del president de la Generalitat. "Cal respondre i ser allà on el citi", ha opinat Iglesias. El líder del partit lila qualifica d'"alarmant" i "greu" la situació a Catalunya i, contradient el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que no es tracta d'un problema d'ordre públic, sinó d'un "problema polític".

El dirigent de Podem ha proposat una taula de diàleg conformada per les forces polítiques catalanes i espanyoles per solucionar aquest "problema històric que té a veure amb el caràcter plurinacional del país". "Cal molta més política i menys escarafalls, hi ha molta irresponsabilitat i alguns veuen en el que passa a Catalunya una mina d'or per obtenir bons resultats electorals, però a costa d'Espanya", ha apuntat Iglesias, que també ha criticat Torra per haver-ho fet "pitjor impossible" aquesta passada setmana. El líder de la formació lila considera que el president de la Generalitat ha fet una condemna "tèbia" de la violència i l'ha diferenciat del vicepresident, Pere Aragonès.

Sobre els "excessos" de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra, en canvi, ha estat menys contundent, tot i recordar l'avís d'Amnistia Internacional de la setmana passada. "Són situacions de conflicte i enorme tensió, però tots aspirem a viure en un país en què aquestes coses no es produeixin", ha indicat Iglesias, en relació a la detenció del fotògraf d' El País Albert Garcia divendres al vespre. Amb tot, ha assegurat que qui ha de donar explicacions d'aquestes actuacions són la conselleria d'Interior i el ministeri perquè els cossos policials, ha dit, compleixen ordres.

Colau diu a Sánchez que no s'utilitzin pilotes de goma

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha parlat aquest matí de dilluns amb el president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, i li ha dit que hauria d’haver agafat el telèfon al president de la Generalitat, Quim Torra. El líder socialista no ha respost a les trucades d’aquests dies que arribaven des del Palau de la Generalitat i, per a Colau, aquesta falta de diàleg en un moment de tanta tensió social és un error derivat en gran part del "context electoral" actual.

"És terrible. El diàleg que necessitem no es produirà durant les pròximes setmanes, perquè tot està en calent i amb un context electoral: és el pitjor moment", ha afegit Colau en declaracions a El matí de Catalunya Ràdio. En la conversa telefònica, l’alcaldessa ha reiterat a Sánchez la necessitat que la Policia Nacional no faci servir les pilotes de goma en les seves intervencions. Un fet que no podrà produir-se de manera immediata, ja que es tracta de l'únic material que té el cos policial espanyol per dur a terme aquestes actuacions, segons va argumentar la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, a la mateixa Colau.

Colau ha apel·lat a la necessitat de rebaixar la tensió entre tots plegats i ha explicat que va declinar assistir a la reunió convocada dissabte per Torra perquè unes hores abans el president havia tornat a plantejar al Parlament que podia "declarar la independència durant aquesta legislatura". En l'entrevista, l'alcaldessa ha assegurat que "la violència no és el camí", però ha deixat clar que els actes vandàlics d'aquesta última setmana no responen a la manera de fer del moviment independentista: "Catalunya és terra de pau, i el moviment independentista també".

Així mateix, ha lamentat que hi hagi actors que vulguin "incendiar" encara més, com Albert Rivera, i les "barbaritats" que el líder de Cs va dir diumenge a Barcelona, i ha demanat que no es criminalitzi "la gent jove" ni que es vulgui reduir la problemàtica catalana a una qüestió "d'ordre públic". "Si penses que la taula de diàleg no és possible, deixa-ho: has de dimitir", ha conclòs l'alcaldessa de Barcelona.

Asens lamenta que els ponts entre Torra i Sánchez estiguin "trencats"

Per la seva banda, el candidat d’En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ha criticat la visita de Pedro Sánchez d’aquest dilluns a Catalunya perquè considera que ha vingut sense cap proposta política sota el braç. "Lamentem que hagi vingut avui a Catalunya sense cap proposta concreta que vagi més enllà de l’aplicació del codi penal", ha censurat Asens.

En aquest sentit, ha insistit que el conflicte català només es resoldrà en una taula de diàleg i ha demanat a Sánchez i també al president de la Generalitat, Quim Torra, que la facin possible. Ara bé, ha admès que a hores d’ara, aquest diàleg és difícil, perquè assegura que tots dos estan "desconnectats" de la societat catalana i també entre ells. Així, ha assegurat que els ponts entre tots dos líders polítics estan totalment "trencats". "Els ponts estan trencats al més al nivell i també en els càrrecs intermitjos", ha lamentat Asens, que ha assegurat que fins després de les eleccions del 10-N veu difícil que es puguin refer.

El número u de la llista dels comuns al Congrés dels Diputats ha fet aquestes declaracions davant dels mitjans de comunicació abans de reunir-se amb càrrecs electes de la formació de tot el territori. En la trobada, també hi han participat l’alcaldessa de Barcelona i líder de Catalunya en Comú, Ada Colau, i la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach.