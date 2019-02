Comín, sobre la sentència: "Preparem-nos, perquè el sacrifici i la mobilització més gran no han arribat"

L'exconseller de Salut, Toni Comín, assegura que és "imprescindible" que el dia que es conegui la sentència de l'1-O la ciutadania es mobilitzi "amb molta més intensitat" que en la manifestació de dissabte a Barcelona i en la vaga prevista per al 21 de febrer. "Preparem-nos psicològicament, perquè el sacrifici, la mobilització i el compromís més gran no han arribat", ha dit aquest diumenge en un acte de protesta convocat per les ANC de Luxemburg, els Països Baixos i Brussel·les.

Comín ha afirmat que per a l'Estat el dia de la sentència és "com el 6 d'abril del 39", el "final de la partida". Amb tot, ha defensat que la partida "no s'ha acabat". "Hem de demostrar a l'estat espanyol que som capaços de derrotar-los, per moltes sentències injustes que puguin dictar", ha conclòs. A més, el republicà ha destacat que tot i la "indignació absoluta" pel judici de l'1-O també té un sentiment "d'orgull total" per la "demostració de coratge" dels excompanys de Govern que són jutjats. "Les seves conviccions estan intactes", ha remarcat després de les declaracions d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn aquesta setmana al Suprem.

Crítiques a l'Eurocambra

Durant la concentració davant la Gare Centrale de la capital belga, l'exconseller Lluís Puig ha denunciat la prohibició de la conferència del president Quim Torra i l'expresident Carles Puigdemont a l'Eurocambra. "No podem tenir un Parlament Europeu que castri i vulgui cisellar la veu dels pobles lliures", ha lamentat, i ha afegit: "Visca la llibertat d'expressió".

Per la seva banda, el coordinador de l'ANC a Brussel·les, Ivan Fox, ha valorat com a "molt greu" el veto del president del Parlament Europeu, Antonio Tajani. A més, ha exigit la llibertat dels presos i els exiliats i ha llegit tots els seus noms d'un paper tret d'una urna com la de l'1-O, "l'arma del crim" per la qual es jutja els dotze líders independentistes.

També s'ha sumat a les crítiques Ralph Bunche, secretari general de l'UNPO (sigles en anglès per l'Organització de Nacions i Pobles No Representats). Durant els parlaments, Bunche ha recordat que segons els tractats internacionals l'autodeterminació dels pobles és un "dret" i els estats tenen "l'obligació de respectar-lo".