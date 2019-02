Jordi Cuixart mira amb un somriure els qui van entrant a la sala. Saluda personalitats, periodistes i, per descomptat, la família i els amics de Santa Perpètua, recompensa pels que han estat fent cua des de la 1 de la matinada per assegurar-se un lloc entre el públic. També somriu a la Fiscalia, però de seguida demostrarà que el somriure és la seva forma de revolta. Perquè Cuixart no està per hòsties.

A la sala hi ha absències. No hi és, al banc dels acusats, Meritxell Borràs, que ha arribat tard. Avui que Manuel Marchena ha convocat a les 9.30 hores, mitja hora abans, tampoc són puntuals els representants de Vox. Precisament avui que es parlarà molt a la sala d’una cosa de la qual hauria d’aprendre l’extrema dreta, del respecte als drets fonamentals.

Més enllà de qüestionar el relat de la Fiscalia –"Òmnium treballa per la cultura i els drets fonamentals", "la violència mai ha format part del catalanisme", etc.–, Cuixart està decidit a treure de polleguera el ministeri públic, obligant a revisar cada pregunta, lletra per lletra:“M’està fent tres preguntes, intentaré respondre-les totes”, comença Cuixart; “Les preguntes que em fa ja contenen una afirmació”, insisteix; “La pregunta quina és, si jo he donat les gràcies?”, hi torna.

La comoditat del president d’Òmnium és tan evident com la incomoditat del fiscal, que no sap sortir del boicot de Cuixart. Està més còmode que en una botifarrada, concepte que es veurà obligat a explicar a tota la sala per la presència de la paraula “llonganisses” en un correu. Tant còmode que obvia la pompositat de la sala per introduir un 'hòstia' a cada frase: “Hòstia, sóc el president d’Òmnium”, diu, quan el fiscal li pregunta si sap quan es va registrar el domini d’una pàgina web. “Hòstia, no ho sé”, insisteix més tard. Al tercer 'hòstia', i just després de dir que si portés les qüestions tècniques d’Òmnium la gent diria d’ell “Collons, quin tio”, Marchena ja comença a posar-se a nerviós. “Les interjeccions col·loquials, reprimim-les”. L’avís arribarà dues vegades.

Les hòsties no només són literals, també figurades. Les falques de Cuixart contra la justícia espanyola, algunes colades amb subtilesa i d’altres amb calçador, són constants: “Per molt que inscrivíssim les pàgines web fora d’Espanya, es van clausurar, com si fos Turquia”, dispara. I tornarà a introduir el país amb menys garanties democràtiques d’Europa en una altra ocasió. I quan parla de la Unió Europea, casualment cita els dos països on s’han vetat les euroordres de Pablo Llarena: “Una persona que és lliure, suposem, a Alemanya o a Bèlgica, ha de ser-ho també a Espanya”.

Marchena, com sempre, s’ho mira des del seu púlpit, nerviós pel to col·loquial i pel garbuix que té la Fiscalia. Cuixart no s’ho pren tot malament: ha agraït al ministeri públic i a la justícia espanyola que l’hagin fet famós amb la seva detenció, i els ha deixat clar que, un cop porta 500 dies a la presó, ja no busca la seva llibertat; només busca deixar clar la injustícia que està patint. Cuixart no està per hòsties.