Del director de TV3 a l'exsecretari de presidència: aquests són els 30 nous processats per l'1-O

La jutge que s'ha fet càrrec de la macrocausa d'instrucció 13, el primer procediment per l'organització de l'1-O que va servir de base pel processament per rebel·lió del Tribunal Suprem ha processat 30 excàrrecs del Govern i empresaris per malversació, prevaricació, desobediència, falsedat documental i revelació de secrets i ha exculpat una quinzena de persones més, entre ells els primers investigats, Santiago Vidal i Carles Viver i Pi Sunyer.

Els processats i els delictes atribuïts

Antoni Molons García, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de Presidència de la Generalitat: Processat per malversació i prevaricació Joaquim Nin Borreda, secretari general del Departament de Presidència de la Generalitat, processat per malversació, desobediència i prevariació Jaume Clotet Planas, director general de Comunicació del Govern de la Generalitat, processat per malversació Josep Ginesta Vicente, secretari general de Treball, Afers Socials i Família, processat per malversació David Palanques Bonavia, responsable de l’àrea TIC del Departament de Treball, Afers Socials i Família, processat per malversació David Franco Sánchez, responsable de l’àrea TIC del Departament de Treball, Afers Socials i Família, processat per malversació Francesc Sutrías Grau, director general de Patrimoni, processat per malversació i desobediència Aleix Villatoro Oliver, secretari general del Departament d’Afers i Relacions institucionals i Exterior i Transparència de la Generalitat, processat per malversació, desobediència, revelació de secrets i prevaricació Amadeu Altafaj Tardio, director de la delegació del Govern de Catalunya a la Unió Europea, processat per malversació i prevaricació Albert Royo Marine, secretari general del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, processat per malversació i falsedat documental Natalia Garriga Ibáñez, directora de Serveis integrada a la Secretaria General depenent de la Vicepresidència d’Economia, processada per malversació Pablo Raventós, director general de l'empresa d'enviaments Unipost, processat per malversació i desobediència Rosa Maria Rodriguez Curto, directora general de Servei de l'empresa informàtica T-Systems, processada per malversació Francesc Fabregas Bonet, administrador de la publicació El Vallenc, processat per malversació i desobediència Josué Sallent, director d’Estratègia i Innovació al CTTI, processat per malversació Xavier Puig Farré, responsable de l’àrea TIC del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, processat per malversació Rosa Vidal Planella, interventora general de la Generalitat, processada per malversació, desobediència i falsedat documental Meritxell Massó Carbó, secretària general del Departament de Governació, processada per desobediència Nuria Llorach Boladeras, vicepresidenta i presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), processada per desobediència Frederic Udina Abelló, director de l’IDESCAT, processat per desobediència i revelació de secrets Montserrat Vidal Roca, àrea de Processos Electorals i consultes Populars, processada per desobediència Vicent Sanchis Llàcer, director de TV3, processat per desobediència Saül Gordillo Bernárdez, director de Catalunya Ràdio, processat per desobediència Martí Patxot, director corporatiu, comercial i de màrqueting de la CCMA, processat per desobediència Mercedes Martínez, encarregada de supervisar les obres en una nau que havia de ser el centre de recollida de dades, processada per desobediència Joan Manel Gómez Sanz, cap de Riscos del Centre de Seguretat de la Informació del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, processat per desobediència Josep Masolivé Puig, treballador de Fundacio.cat, processat per desobediència José María Gispert Giménez, gerent d’Indugraf Offset SA, processat per desobediència Marta Garsaball Pujol, autoritzada en un compte bancari a Brussel·les el titular del qual era la Delegació del Govern de la Generalitat, processada per falsedat documental Daniel Gimeno Alcañiz, responsable del tractament del fitxer de dades del Registre de participants en consultes no referendàries, processat per revelació de secrets

Els exculpats